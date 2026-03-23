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Real Time Big Data: Dr. Daniel e Ghassan estão empatados para governo do Pará

Pesquisa mostra disputa acirrada entre prefeito e vice-governador nas eleições deste ano

Dr. Daniel Santos e Hana Ghassan: prefeito e vice-governadora são cotados para disputar o governo do Pará (Reprodução/Redes sociais)

Dr. Daniel Santos e Hana Ghassan: prefeito e vice-governadora são cotados para disputar o governo do Pará (Reprodução/Redes sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 13h47.

A disputa para o governo do Pará deve ficar entre o prefeito de Ananindeua Dr. Daniel Santos (PSB) e a vice-governador Hana Ghassan (MDB), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23.

De acordo com o levantamento, os dois pré-candidatos aparecem empatados com 26% das intenções de voto cada em um dos cenários de primeiro turno.

Já em outro, Dr. Daniel aparece com 29% e Hana com 28%. Por causa da margem de erro de 2 pontos, os dois estão tecnicamente empatados.

Em um eventual segundo turno entre os dois, a Real Time Big Data indica que também será um pleito eleitoral apertado.

Dr. Daniel receberia 35% dos votos, enquanto Hana levaria 32%. Por conta da margem de erro, os dois estão empatados também neste cenário.

A pesquisa com eleitores no Pará feita pelo Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 20 e 21 de março de 2020.

O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-07965/2026.

Pesquisa para governador do Pará - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Espontânea

  • Dr. Daniel Santos (PSB) - 7%
  • Helder Barbalho (MDB) - 5%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 5%
  • Hana Ghassan (MDB) - 4%
  • Outros nomes - 3%
  • Branco/Nulo - 9%
  • Não sabe/não opinou - 67%

Estimulada - Cenário 1

  • Hana Ghassan (MDB) - 26%
  • Dr. Daniel Santos (PSB) - 26%
  • Mário Couto (PL) - 15%
  • Paulo Rocha (PT) - 14%
  • Araceli Lemos (Psol) - 3%
  • Cléber Rebelo (PSTU) - 1%
  • Branco/Nulo - 8%
  • Não sabe/não opinou - 7%

Estimulada - Cenário 2

  • Dr. Daniel Santos (PSB) - 29%
  • Hana Ghassan (MDB) - 28%
  • Mário Couto (PL) - 19%
  • Branco/Nulo - 11%
  • Não sabe/não opinou - 13%

2º turno

Estimulada - Cenário 1

  • Dr. Daniel Santos (PSB) - 35%
  • Hana Ghassan (MDB) - 32%
  • Branco/Nulo - 13%
  • Não sabe/não opinou - 20%

Estimulada - Cenário 2

  • Hana Ghassan (MDB) - 38%
  • Mário Couto (PL) - 22%
  • Branco/Nulo - 18%
  • Não sabe/não opinou - 22%

Estimulada - Cenário 3

  • Dr. Daniel Santos (PSB) - 39%
  • Mário Couto (PL) - 23%
  • Branco/Nulo - 18%
  • Não sabe/não opinou - 20%
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