Real Time Big Data: Dr. Daniel e Ghassan estão empatados para governo do Pará

Dr. Daniel Santos e Hana Ghassan: prefeito e vice-governadora são cotados para disputar o governo do Pará (Reprodução/Redes sociais)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 13h47.
A disputa para o governo do Pará deve ficar entre o prefeito de Ananindeua Dr. Daniel Santos (PSB) e a vice-governador Hana Ghassan (MDB), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23.
De acordo com o levantamento, os dois pré-candidatos aparecem empatados com 26% das intenções de voto cada em um dos cenários de primeiro turno.
Já em outro, Dr. Daniel aparece com 29% e Hana com 28%. Por causa da margem de erro de 2 pontos, os dois estão tecnicamente empatados.
Em um eventual segundo turno entre os dois, a Real Time Big Data indica que também será um pleito eleitoral apertado.
Dr. Daniel receberia 35% dos votos, enquanto Hana levaria 32%. Por conta da margem de erro, os dois estão empatados também neste cenário.
A pesquisa com eleitores no Pará feita pelo Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 20 e 21 de março de 2020.
O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-07965/2026.