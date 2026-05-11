Futura/Apex: 51,8% dos brasileiros desaprovam governo Lula

Mais da metade dos brasileiros desaprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa realizada pela Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta segunda-feira, 11.

Segundo o estudo, 51,8% dos entrevistados desaprovam a gestão de Lula. Na outra ponta, 44,9% aprovam o governo. Outros 6,9% não souberam ou não quiseram responder.

Na comparação com os levantamentos anteriores, os números seguem estáveis. Em abril, a desaprovação era de 51,4%, uma oscilação de 0,4 ponto percentual (p.p.) para baixo. Em março, o índice era de 52,4%, praticamente o mesmo patamar registrado em fevereiro, de 52,5%.

A aprovação apresenta variações semelhantes. Em abril, o índice era de 44,4%, alta de 0,5 p.p. em relação a maio. Em março, a aprovação estava em 43,2%, enquanto em fevereiro era de 43,4%.

Na avaliação qualitativa de maio de 2026, 45,7% consideram o governo ruim ou péssimo. Outros 37,5% avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto 15,6% a classificam como regular.

Esse recorte registrou variações mais significativas. Em abril, os entrevistados que consideravam o governo Lula ruim ou péssimo somavam 43,5%, o que representa alta de 2,2 p.p. em maio. Em março, o índice era de 43,6%, e em fevereiro, de 46%.

Já o percentual dos que consideram a gestão ótima ou boa vem crescendo mês a mês. Em abril, o índice era de 36,4%. Em março, chegava a 34,2%, e em fevereiro, a 31,3%.

Três Poderes

A pesquisa também mediu a aprovação dos poderes Judiciário e Legislativo. Entre os entrevistados, 54,3% desaprovam o Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 33,9% aprovam a Corte. Outros 11,7% não souberam ou não quiseram responder.

Já o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, aparece como o poder com maior índice de desaprovação. Segundo o levantamento, 60,1% desaprovam o Legislativo, enquanto 26,1% aprovam. Outros 13,8% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento considerou 2 mil entrevistas, realizadas entre os dias 4 e 8 de maio. Os resultados têm margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com índice de confiança de 95%. Além disso, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-03678/2026.