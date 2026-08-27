Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno no Espírito Santo

A corrida pelo eleitorado capixaba na disputa presidencial de 2026 apresenta um empate entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27, o candidato do PL registra 35% das intenções de voto, contra 34% do petista no cenário estimulado de primeiro turno. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Ainda neste cenário, Renan Santos (Missão) aparece com 5%, seguido por Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, embora conste como ‘concorrendo’ no DivulgaCand, e pelo ex-governador de Minas gerais, Romeu Zema (Novo), ambos com 4%.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Augusto Cury (Avante) pontuam com 2% cada. Votos nulos e brancos representam 8%, e os indecisos ou que não responderam são 5%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somados chegam a 1%, e entram no gráfico como ‘outros’.

No teste espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, o cenário de incerteza prevalece. Os que não sabem ou não responderam representam 44% do eleitorado capixaba. Nesse formato, Lula é lembrado por 22%, e Flávio Bolsonaro por 18%.

Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto. O presidente Lula tem 42%, configurando um cenário fora da margem de erro que confere vantagem ao candidato do PL no Espírito Santo.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 5%, mesmo percentual daqueles que afirmam não saber ou optaram por não responder à pesquisa.

O levantamento também mediu a rejeição aos presidenciáveis. O presidente Lula possui a maior rejeição, com 53% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos capixabas. Na sequência, aparecem Pablo Marçal (40%), Ronaldo Caiado (36%) e Romeu Zema (35%).

Quando questionados sobre a avaliação da atual gestão federal, 55% dos entrevistados desaprovam o trabalho do presidente Lula, enquanto 42% aprovam, e 3% não souberam avaliar. Na questão qualitativa, 38% classificam o governo como ruim ou péssimo, 34% o veem como regular e 26% consideram a gestão ótima ou boa.

O eleitorado capixaba

A pesquisa revela divisões claras a depender da renda e da faixa etária do eleitor. Lula domina entre os mais pobres, alcançando 41% entre quem ganha até dois salários mínimos, contra 32% do candidato do PL. No entanto, o cenário se inverte nas faixas de maior poder aquisitivo, onde Flávio Bolsonaro chega a 40% entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, e o petista recua para 26%.

No recorte por idade, o candidato do PL apresenta seu melhor desempenho entre os adultos de 35 a 59 anos, marcando 39%. Por outro lado, Lula lidera isoladamente entre os eleitores com 60 anos ou mais, consolidando 40% da preferência desse grupo demográfico, ante apenas 25% de seu principal adversário.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 22 e 26 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03706/2026.