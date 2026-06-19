Real Time Big Data: Dorinha tem 33% e Vicentinho, 23%, no 1º turno em Tocantins

A senadora Dorinha Rezende (União) lidera a corrida pelo governo do estado de Tocantins, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 19. Em um cenário de primeiro turno, a parlamentar tem 33% das intenções de voto.

O segundo colocado está dez pontos atrás. O deputado federal Vicentinho Junior (PSDB) registra 23%. Na sequência, Laurez Moreira (PSD) aparece com 17%. Kátia Abreu (PT) tem 12%. Ataídes de Oliveira (Novo), 4%. Fechando a lista, Witer Fonseca (PSOL) registra 1%.

Votos brancos e nulos somam 5%, mesmo índice de respondentes indecisos.

Já em um segundo cenário, sem Kátia Abreu disputando pelo PT, Dorinha ainda lidera com 35% das intenções de voto, seguida por Vicentinho Junior, com 25%. Laurez Moreira registra 22%.

Ataídes de Oliveira tem 5% e Witer Fonseca, 1%. Tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos somam 6% cada índice.

Segundo turno

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Em um embate com Laurez Moreira, Dorinha registra 48% das intenções de voto contra os 34% do adversário. Votos brancos e nulos somam 9%, mesmo índice de respondentes indecisos.

Contra Vicentinho Junior, a margem se aperta. Dorinha vence por 43% a 37%, com votos brancos e nulos somando 9% e 11% de indecisos.

Entre Vicentinho e Laurez, o tucano sai na frente com 41% das intenções de voto, ante os 35% do social-democrata . Brancos e nulos somam 10%, e 14% não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TO-05379/2026.