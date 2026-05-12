Real Time Big Data: Azambuja tem 28% e Pollon tem 21% em corrida ao Senado pelo MS

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) lidera a corrida por uma das cadeiras destinadas ao Mato Grosso do Sul no Senado Federal.

Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 12, o pré-candidato aparece com 28% dos votos consolidados.

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes.

Os senadores Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (PSB) encerrarão seus mandatos neste ano, e apenas Tereza Cristina (PP) permanece até 2031.

De acordo com o instituto, o deputado federal Marcos Pollon (PL) acirra a disputa com 21% das intenções de voto. Em terceiro lugar, o senador Nelsinho Trad tenta a reeleição, e tem 16%.

Thronicke também tenta a reeleição, e recebeu 10% neste cenário. Logo atrás, Vander Loubet (PT) ficou com 9%.

Beto do Movimento (PSOL) e Daniel Junior (Agir) empataram com 2% cada um. Tanto os entrevistados que não souberam ou não quiseram quanto os votos brancos e nulos somam 6%.

Em um cenário sem Pollon e com o Capitão Contar, ambos do Partido Liberal, Azambuja recebeu 29%. Contar fica em segundo, mas com 18% e tecnicamente empatado, dentro da margem de erro é de 2 pontos percentuais, com Nelsinho Trad, com 17%. O restante dos resultados permaneceu igual.

Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 6%. Votos brancos e nulos chegaram a 7%.

O instituto ouviu 1600 cidadãos entre os dias 9 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MS-06412/2026.