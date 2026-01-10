Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Reajuste do INSS e aposentados: veja a tabela de pagamentos em 2026

Benefícios acima do salário mínimo terão aumento de 3,90%, abaixo da inflação oficial de 4,26%. Veja calendário

Aplicativo Meu INSS com pedido para exclusão de desconto (Joédson Alves/Agência Brasil)

Aplicativo Meu INSS com pedido para exclusão de desconto (Joédson Alves/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 11h00.

Aposentadorias, pensões e auxílios do INSS acima de um salário mínimo terão reajuste de 3,90% em 2026, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo IBGE.

O percentual representa uma desaceleração em relação a 2024, quando o índice acumulado foi de 4,77%.

O INPC é o indicador usado para reajustar os benefícios pagos pelo INSS que superam o piso nacional.

para quem recebe o salário mínimo, o reajuste segue outro critério — a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de dois anos antes.

Segundo o IBGE, a inflação oficial do país em 2025 fechou em 4,26%, o que significa que, para boa parte dos aposentados, haverá perda de poder de compra.

A diferença entre o INPC e o índice geral reforça a defasagem dos valores recebidos por esse grupo de segurados.

Com o reajuste do INSS, o teto da Previdência Social passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.474,55 neste ano.

Calendário de pagamento do INSS em 2026

Após o reajuste, o INSS começa a pagar os benefícios de janeiro entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, dependendo do valor e do número final do cartão do benefício.

O calendário para 2026 segue o modelo dos anos anteriores: quem recebe até um salário mínimo tem datas diferentes de quem recebe mais.

Meu INSS

A consulta aos valores do reajuste da aposentadoria pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br ou pela central telefônica 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário de pagamentos do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos seguem este cronograma, segundo o Ministério da Previdência Social:

Calendário INSS 2026 – Benefícios de até um salário mínimo

Dígito finaljan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26out/26nov/26dez/26
126/jan23/fev25/mar24/abr25/mai24/jun27/jul25/ago24/set26/out24/nov22/dez
227/jan24/fev26/mar25/abr26/mai25/jun28/jul26/ago25/set27/out25/nov23/dez
328/jan25/fev27/mar28/abr27/mai26/jun29/jul27/ago28/set28/out26/nov28/dez
429/jan26/fev30/mar29/abr28/mai29/jun30/jul28/ago29/set29/out27/nov29/dez
530/jan27/fev31/mar30/abr29/mai30/jun31/jul31/ago30/set30/out30/nov30/dez
62/fev2/mar1/abr2/mai1/jun1/jul3/ago1/set1/out3/nov1/dez4/jan
73/fev3/mar2/abr5/mai2/jun2/jul4/ago2/set2/out4/nov2/dez5/jan
84/fev4/mar6/abr6/mai3/jun3/jul5/ago3/set5/out5/nov3/dez6/jan
95/fev5/mar7/abr7/mai5/jun6/jul6/ago4/set6/out6/nov4/dez7/jan
06/fev6/mar8/abr8/mai8/jun7/jul7/ago8/set7/out9/nov7/dez8/jan

Para quem recebe acima do piso:

Calendário INSS 2026 – Benefícios acima de um salário mínimo

Finais do cartãojan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26out/26nov/26dez/26
1 e 62/fev2/mar1/abr2/mai1/jun1/jul3/ago1/set1/out3/nov1/dez4/jan
2 e 73/fev3/mar2/abr5/mai2/jun2/jul4/ago2/set2/out4/nov2/dez5/jan
3 e 84/fev4/mar6/abr6/mai3/jun3/jul5/ago3/set5/out5/nov3/dez6/jan
4 e 95/fev5/mar7/abr7/mai5/jun6/jul6/ago4/set6/out6/nov4/dez7/jan
5 e 06/fev6/mar8/abr8/mai8/jun7/jul7/ago8/set7/out9/nov7/dez8/jan

Quando vai ser pago o 13º do INSS?

Além do reajuste anual, os segurados também devem ficar atentos ao pagamento do 13º salário do INSS.

A princípio, esse pagamento deve seguir o cronograma tradicional com duas parcelas ao longo do ano. As datas ainda serão confirmadas oficialmente pelo governo.

Acompanhe tudo sobre:AposentadoriaAposentadoria pelo INSSINSS

Mais de Brasil

Renovação automática da CNH: como solicitar gratuitamente

Michelle diz que Bolsonaro está com tonturas e teme nova queda em cela

Roubos e furtos de carros elétricos dobram em São Paulo em um ano

Como descobrir o número do título de eleitor?

Mais na Exame

Minhas Finanças

Poupança vence a inflação em 2025, mas segue distante do CDI

Future of Money

Cripto no Brasil avança com foco institucional e infraestrutura

Brasil

Renovação automática da CNH: como solicitar gratuitamente

Saúde

Como funciona o novo medicamento contra Alzheimer aprovado pela Anvisa