Reajuste do INSS e aposentados: veja a tabela de pagamentos em 2026

Aposentadorias, pensões e auxílios do INSS acima de um salário mínimo terão reajuste de 3,90% em 2026, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo IBGE.

O percentual representa uma desaceleração em relação a 2024, quando o índice acumulado foi de 4,77%.

O INPC é o indicador usado para reajustar os benefícios pagos pelo INSS que superam o piso nacional.

Já para quem recebe o salário mínimo, o reajuste segue outro critério — a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de dois anos antes.

Segundo o IBGE, a inflação oficial do país em 2025 fechou em 4,26%, o que significa que, para boa parte dos aposentados, haverá perda de poder de compra.

A diferença entre o INPC e o índice geral reforça a defasagem dos valores recebidos por esse grupo de segurados.

Com o reajuste do INSS, o teto da Previdência Social passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.474,55 neste ano.

Calendário de pagamento do INSS em 2026

Após o reajuste, o INSS começa a pagar os benefícios de janeiro entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, dependendo do valor e do número final do cartão do benefício.

O calendário para 2026 segue o modelo dos anos anteriores: quem recebe até um salário mínimo tem datas diferentes de quem recebe mais.

Meu INSS

A consulta aos valores do reajuste da aposentadoria pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br ou pela central telefônica 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário de pagamentos do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos seguem este cronograma, segundo o Ministério da Previdência Social:

Calendário INSS 2026 – Benefícios de até um salário mínimo

Dígito final jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26 1 26/jan 23/fev 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez 2 27/jan 24/fev 26/mar 25/abr 26/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez 3 28/jan 25/fev 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez 4 29/jan 26/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez 5 30/jan 27/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez 6 2/fev 2/mar 1/abr 2/mai 1/jun 1/jul 3/ago 1/set 1/out 3/nov 1/dez 4/jan 7 3/fev 3/mar 2/abr 5/mai 2/jun 2/jul 4/ago 2/set 2/out 4/nov 2/dez 5/jan 8 4/fev 4/mar 6/abr 6/mai 3/jun 3/jul 5/ago 3/set 5/out 5/nov 3/dez 6/jan 9 5/fev 5/mar 7/abr 7/mai 5/jun 6/jul 6/ago 4/set 6/out 6/nov 4/dez 7/jan 0 6/fev 6/mar 8/abr 8/mai 8/jun 7/jul 7/ago 8/set 7/out 9/nov 7/dez 8/jan

Para quem recebe acima do piso:

Calendário INSS 2026 – Benefícios acima de um salário mínimo

Finais do cartão jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26 1 e 6 2/fev 2/mar 1/abr 2/mai 1/jun 1/jul 3/ago 1/set 1/out 3/nov 1/dez 4/jan 2 e 7 3/fev 3/mar 2/abr 5/mai 2/jun 2/jul 4/ago 2/set 2/out 4/nov 2/dez 5/jan 3 e 8 4/fev 4/mar 6/abr 6/mai 3/jun 3/jul 5/ago 3/set 5/out 5/nov 3/dez 6/jan 4 e 9 5/fev 5/mar 7/abr 7/mai 5/jun 6/jul 6/ago 4/set 6/out 6/nov 4/dez 7/jan 5 e 0 6/fev 6/mar 8/abr 8/mai 8/jun 7/jul 7/ago 8/set 7/out 9/nov 7/dez 8/jan

Quando vai ser pago o 13º do INSS?

Além do reajuste anual, os segurados também devem ficar atentos ao pagamento do 13º salário do INSS.

A princípio, esse pagamento deve seguir o cronograma tradicional com duas parcelas ao longo do ano. As datas ainda serão confirmadas oficialmente pelo governo.