Reajuste do INSS e aposentados: veja a tabela de pagamentos em 2026

Aplicativo Meu INSS com pedido para exclusão de desconto (Joédson Alves/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 11h00.
Aposentadorias, pensões e auxílios do INSS acima de um salário mínimo terão reajuste de 3,90% em 2026, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo IBGE.
O percentual representa uma desaceleração em relação a 2024, quando o índice acumulado foi de 4,77%.
O INPC é o indicador usado para reajustar os benefícios pagos pelo INSS que superam o piso nacional.
Já para quem recebe o salário mínimo, o reajuste segue outro critério — a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de dois anos antes.
Segundo o IBGE, a inflação oficial do país em 2025 fechou em 4,26%, o que significa que, para boa parte dos aposentados, haverá perda de poder de compra.
A diferença entre o INPC e o índice geral reforça a defasagem dos valores recebidos por esse grupo de segurados.
Com o reajuste do INSS, o teto da Previdência Social passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.474,55 neste ano.
Após o reajuste, o INSS começa a pagar os benefícios de janeiro entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, dependendo do valor e do número final do cartão do benefício.
O calendário para 2026 segue o modelo dos anos anteriores: quem recebe até um salário mínimo tem datas diferentes de quem recebe mais.
A consulta aos valores do reajuste da aposentadoria pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br ou pela central telefônica 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Para quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos seguem este cronograma, segundo o Ministério da Previdência Social:
|Dígito final
|jan/26
|fev/26
|mar/26
|abr/26
|mai/26
|jun/26
|jul/26
|ago/26
|set/26
|out/26
|nov/26
|dez/26
|1
|26/jan
|23/fev
|25/mar
|24/abr
|25/mai
|24/jun
|27/jul
|25/ago
|24/set
|26/out
|24/nov
|22/dez
|2
|27/jan
|24/fev
|26/mar
|25/abr
|26/mai
|25/jun
|28/jul
|26/ago
|25/set
|27/out
|25/nov
|23/dez
|3
|28/jan
|25/fev
|27/mar
|28/abr
|27/mai
|26/jun
|29/jul
|27/ago
|28/set
|28/out
|26/nov
|28/dez
|4
|29/jan
|26/fev
|30/mar
|29/abr
|28/mai
|29/jun
|30/jul
|28/ago
|29/set
|29/out
|27/nov
|29/dez
|5
|30/jan
|27/fev
|31/mar
|30/abr
|29/mai
|30/jun
|31/jul
|31/ago
|30/set
|30/out
|30/nov
|30/dez
|6
|2/fev
|2/mar
|1/abr
|2/mai
|1/jun
|1/jul
|3/ago
|1/set
|1/out
|3/nov
|1/dez
|4/jan
|7
|3/fev
|3/mar
|2/abr
|5/mai
|2/jun
|2/jul
|4/ago
|2/set
|2/out
|4/nov
|2/dez
|5/jan
|8
|4/fev
|4/mar
|6/abr
|6/mai
|3/jun
|3/jul
|5/ago
|3/set
|5/out
|5/nov
|3/dez
|6/jan
|9
|5/fev
|5/mar
|7/abr
|7/mai
|5/jun
|6/jul
|6/ago
|4/set
|6/out
|6/nov
|4/dez
|7/jan
|0
|6/fev
|6/mar
|8/abr
|8/mai
|8/jun
|7/jul
|7/ago
|8/set
|7/out
|9/nov
|7/dez
|8/jan
Para quem recebe acima do piso:
|Finais do cartão
|jan/26
|fev/26
|mar/26
|abr/26
|mai/26
|jun/26
|jul/26
|ago/26
|set/26
|out/26
|nov/26
|dez/26
|1 e 6
|2/fev
|2/mar
|1/abr
|2/mai
|1/jun
|1/jul
|3/ago
|1/set
|1/out
|3/nov
|1/dez
|4/jan
|2 e 7
|3/fev
|3/mar
|2/abr
|5/mai
|2/jun
|2/jul
|4/ago
|2/set
|2/out
|4/nov
|2/dez
|5/jan
|3 e 8
|4/fev
|4/mar
|6/abr
|6/mai
|3/jun
|3/jul
|5/ago
|3/set
|5/out
|5/nov
|3/dez
|6/jan
|4 e 9
|5/fev
|5/mar
|7/abr
|7/mai
|5/jun
|6/jul
|6/ago
|4/set
|6/out
|6/nov
|4/dez
|7/jan
|5 e 0
|6/fev
|6/mar
|8/abr
|8/mai
|8/jun
|7/jul
|7/ago
|8/set
|7/out
|9/nov
|7/dez
|8/jan
Além do reajuste anual, os segurados também devem ficar atentos ao pagamento do 13º salário do INSS.
A princípio, esse pagamento deve seguir o cronograma tradicional com duas parcelas ao longo do ano. As datas ainda serão confirmadas oficialmente pelo governo.