Quando começa a valer o novo salário mínimo de 2026?

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na última semana, 10, que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621. O piso subirá R$ 103 em relação ao valor atual de R$ R$ 1.518.

O novo valor começa a valer oficialmente a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

Com isso, para a maioria dos trabalhadores, o primeiro pagamento atualizado — referente aos dias trabalhados neste mês de janeiro — acontecerá somente em fevereiro de 2025.

No caso do INSS, o novo salário mínimo de R$ 1.621 será pago a aposentados e pensionistas entre os cinco últimos dias úteis de janeiro e os cinco primeiros dias úteis de fevereiro.

O salário mínimo é referência para o reajuste de benefícios sociais, como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

Quando começa a valer o novo valor do salário mínimo?

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora a legislação tenha passado por alterações ao longo do tempo, o salário mínimo continua a ser o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

Histórico do salário mínimo no Brasil de 1994 a 2026

