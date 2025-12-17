Economia

Quando começa a valer o novo salário mínimo de 2026?

O salário mínimo é referência para o reajuste de benefícios sociais, como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16h36.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na última semana, 10, que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621. O piso subirá R$ 103 em relação ao valor atual de R$ R$ 1.518.

O novo valor começa a valer oficialmente a partir de 1º de janeiro do próximo ano. 

Com isso, para a maioria dos trabalhadores, o primeiro pagamento atualizado — referente aos dias trabalhados neste mês de janeiro — acontecerá somente em fevereiro de 2025.

No caso do INSS, o novo salário mínimo de R$ 1.621 será pago a aposentados e pensionistas entre os cinco últimos dias úteis de janeiro e os cinco primeiros dias úteis de fevereiro.

O salário mínimo é referência para o reajuste de benefícios sociais, como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

O piso terá reajuste de R$ 103 e será de R$ 1.621 em 2026.

Quando começa a valer o novo valor do salário mínimo?

Como entrará em vigor a partir do primeiro dia de janeiro, o novo valor começará a ser depositado agora, no início de fevereiro.

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora a legislação tenha passado por alterações ao longo do tempo, o salário mínimo continua a ser o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

Histórico do salário mínimo no Brasil de 1994 a 2026

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o histórico do salário-mínimo entre 1994 e 2026 foi nos seguintes valores:

  • 2026: R$ 1.621
  • 2025: R$ 1.518 em janeiro - aumento de 7,5%
  • 2024: R$ 1.412 em janeiro - aumento de 7,7%
  • 2023: R$ 1.302 em janeiro - aumento de 7,5% / R$ 1.320 a partir de maio - aumento de 1,4%
  • 2022: R$ 1.212 - aumento de 10,18%
  • 2021: R$ 1.100 - aumento de 5,26%
  • *Segundo ajuste 2020: R$ 1.045 - aumento de 0,58%
  • Jan 2020: R$ 1039 - aumento de 4,11%
  • 2019: R$ 998 - aumento de 4,61%
  • 2018: R$ 954 - aumento de 1,81%
  • 2017: R$ 937 - aumento de 6,48%
  • 2016: R$ 880 - aumento de 11,68%
  • 2015: R$ 788 - aumento de 8,84%
  • 2014: R$ 724 - aumento de 6,78%
  • 2013: R$ 678 - aumento de 9%
  • 2012: R$ 622 - aumento de 14,13%
  • 2011: R$ 545 - aumento de 5,88%
  • 2010: R$ 510 - aumento de 9,68%
  • 2009: R$ 465 - aumento de 12,05%
  • 2008: R$ 415 - aumento de 9,21%
  • 2007: R$ 380 - aumento de 8,57%
  • 2006: R$ 300 - aumento de 16,67%
  • 2005: R$ 260 - aumento de 15,38%
  • 2004 :R$ 260 - aumento de 8,33%
  • 2003; R$ 240 - aumento de 20%
  • 2002: R$ 200 - aumento de 11,11%
  • 2001: R$ 180 - aumento de 19,21%
  • 2000: R$ 151 - aumento de 11,03%
  • 1999: R$ 136 - aumento de 4,62%
  • 1998: R$ 130 - aumento de 8,33%
  • 1997: R$ 120 - aumento de 7,14%
  • 1996: R$ 112 - aumento de 12%
  • 1995: R$ 100 - aumento de 42,86%
  • 1994: R$ 70 - aumento de 8,04%
  • 1994: R$ 64,79
