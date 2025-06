Reações alérgicas levam Colgate a descontinuar creme dental Clean Mint

A Colgate-Palmolive anunciou na quarta-feira, 25, a descontinuação da pasta dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint.

A decisão foi tomada após uma investigação em andamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que está apurando os níveis de aromatizantes presentes no produto, após queixas de consumidores.

A companhia garantiu que a pasta não apresenta falhas de qualidade, mas optou por retirar o produto do mercado por questões de precaução.

O creme dental passou a ser distribuído com uma nova fórmula, que inclui fluoreto de estanho, uma substância com propriedades antibacterianas superiores, substituindo o fluoreto de sódio utilizado anteriormente.

Efeitos adversos graves

Os relatos de efeitos adversos incluem lesões bucais, dor intensa, sensação de queimação, inflamação nas gengivas e inchaço nos lábios.

Usuários relataram nas redes sociais da Colgate sintomas que comprometeram sua capacidade de se alimentar, falar e até mesmo trabalhar. Eles relatam também custos com tratamentos médicos para lidar com os efeitos negativos.

Uma mulher relatou, em um comentário no perfil oficial da Colgate, que sentiu uma "ardência horrível na língua, fissuras próximas ao freio lingual e sangramento nas gengivas".

Interdição pela Anvisa

A Anvisa suspendeu a comercialização do produto em março de 2025 por 90 dias após a detecção de reações adversas em consumidores.

A Colgate, em defesa, afirmou que o produto foi amplamente testado e que todos os ingredientes passaram por rigorosas avaliações de segurança. No entanto, a empresa também destacou que, diante das reclamações e em respeito aos consumidores, decidiu descontinuar a pasta.

Em um comunicado, a companhia recomendou que, caso os usuários percebam qualquer tipo de irritação ou desconforto, o uso da pasta seja imediatamente suspenso e um dentista seja consultado. A empresa informou ainda que está disponível para realizar trocas de produtos através de seus canais de atendimento.

Comunicado oficial

O comunicado oficial sobre a descontinuação do creme dental foi publicado no site da empresa e esclareceu que a interrupção da distribuição foi uma ação preventiva. Confira na íntegra:

"A Colgate-Palmolive Brasil informa que está descontinuando o creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. A distribuição do produto para o mercado foi interrompida no final de março, e a decisão foi tomada com base em uma investigação conduzida pela ANVISA, que analisa os níveis de aromatizante no produto. A empresa reforça que o creme dental não apresenta problemas de qualidade.

Caso você perceba qualquer tipo de desconforto, irritação ou alteração incomum ao utilizar o produto, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com o seu dentista. Se necessário, estamos à disposição para trocar o produto por meio dos canais de atendimento indicados.

Para trocas ou mais informações, entre em contato através do nosso site:

https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us# ou pelo WhatsApp +55 11 972768642."