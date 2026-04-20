Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Parcela do 13º para aposentados será paga esta semana: entenda

Têm direito ao adiantamento os beneficiários que receberam, ao longo de 2026, pagamentos como aposentadoria e pensão por morte

INSS: aposentados e pensionistas receberão antes pagamento do 13º (Leandro Fonseca/Exame)

INSS: aposentados e pensionistas receberão antes pagamento do 13º (Leandro Fonseca/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 20 de abril de 2026 às 10h26.

Começa nesta semana o pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A medida, oficializada por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União, deve beneficiar cerca de 35,2 milhões de segurados.

No total, serão liberados R$ 78,2 bilhões. Metade desse valor, aproximadamente R$ 39 bilhões, será paga na primeira parcela, em abril, enquanto a segunda metade será depositada em maio.

O calendário começa entre 24 de abril e 8 de maio, referente à primeira parcela. Já a segunda será paga de 25 de maio a 8 de junho. As datas seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Quem pode e quem não pode receber?

Têm direito ao adiantamento os beneficiários que receberam, ao longo de 2026, pagamentos como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.

Os dados mais recentes da folha de fevereiro mostram que a maioria dos benefícios — 23,3 milhões, o equivalente a 66,2% — tem valor de até um salário mínimo (R$ 1.621). Outros 11,9 milhões recebem acima desse piso, sendo que 13,7 mil benefícios atingem o teto previdenciário, hoje em R$ 8.475,55.

Por outro lado, não recebem o 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência desde que comprovem baixa renda —, nem os que recebem Renda Mensal Vitalícia.

Pelas regras originais, o abono anual seria pago apenas no segundo semestre, entre agosto e novembro. Com a antecipação, os recursos chegam mais cedo aos beneficiários e devem impulsionar a economia em todo o país, especialmente nos municípios.

Acompanhe tudo sobre:AposentadoriaAposentadoria pelo INSSINSS13-salário

Mais de Invest

Cripto e ouro ganham mais tempo de negociação na B3

Ações de software subiram 12% em uma semana, mas Wall Street vê recuperação sem sustento

A bolsa abre hoje? Entenda o funcionamento da B3 na véspera do feriado

Como a virada dos EUA-Irã desfez o rali das bolsas em menos de 48 horas

Mais na Exame

Mercados

Cripto e ouro ganham mais tempo de negociação na B3

Mundo

Após polêmica em Belém, Lula prova salsichas alemãs em Hannover

Pop

Que horas estreia o 4º episódio de The Boys?

Um conteúdo Bússola

IA na NR-1: entenda o papel das máquinas na saúde mental humana