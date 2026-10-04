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Quem são os candidatos à Presidência e qual o número de cada um?

Doze candidatos disputam o Planalto neste domingo, 4; veja os números e como registrar o voto na urna

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Agência Câmara/Esfera Brasil/Montagem /Flickr)

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Agência Câmara/Esfera Brasil/Montagem /Flickr)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09h57.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 10h00.

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Doze candidatos disputam a Presidência da República nas eleições de 2026. O voto exige dois dígitos, e a escolha do presidente é a última na urna. Se ninguém conquistar mais da metade dos votos válidos neste domingo, 4, haverá segundo turno em 25 de outubro.

Doze candidatos disputam a Presidência da República nas eleições de 2026, cujo primeiro turno acontece neste domingo, 4. Para votar, o eleitor precisa digitar o número de dois dígitos da candidatura, conferir o nome e a foto na tela e apertar “Confirma”.

A escolha do presidente é a última etapa da votação. Antes dela, no Brasil, o eleitor vota para deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas de senador e governador. No exterior, a votação é apenas para presidente.

Quem são os candidatos à presidência e quais são os números?

Veja os candidatos à Presidência, os partidos e os respectivos números, em ordem numérica:

  1. 13 — Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  2. 14 — Renan Santos (Missão)
  3. 16 — Hertz Dias (PSTU)
  4. 21 — Edmilson Costa (PCB)
  5. 22 — Flávio Bolsonaro (PL)
  6. 27 — Clariana Barão (DC)
  7. 29 — Rui Costa Pimenta (PCO)
  8. 30 — Romeu Zema (Novo)
  9. 35 — Wilson Grassi (Democrata)
  10. 55 — Ronaldo Caiado (PSD)
  11. 70 — Augusto Cury (Avante)
  12. 80 — Samara Martins (UP)

Leonardo Avalanche, do PRTB, anunciou a desistência da disputa na reta final da campanha. Por isso, não integra a lista acima.

Como votar para presidente?

Quando a urna apresentar a tela para presidente, digite os dois números da candidatura escolhida. Confira os dados antes de confirmar. Se houver um erro de digitação, aperte “Corrige” e informe o número novamente.

Não há um voto separado para vice-presidente: a escolha do titular vale para a chapa inteira. A tela também apresenta o nome do candidato a vice.

O eleitor pode levar uma cola de papel com os números. Celulares e outros equipamentos eletrônicos devem ser deixados com a mesa receptora antes de entrar na cabine. Veja o guia com as regras da votação.

No território brasileiro, as urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento da votação poderá votar.

Quem são os candidatos a vice-presidente?

Cada candidato à Presidência disputa a eleição com um vice. O eleitor não digita um número separado para esse cargo: o voto para presidente vale para os dois integrantes da chapa.

  • Lula (13): Geraldo Alckmin (PSB)
  • Renan Santos (14): Coronel Medina (Missão)
  • Hertz Dias (16): Vanessa Portugal (PSTU)
  • Edmilson Costa (21): Cleusa Santos (PCB)
  • Flávio Bolsonaro (22): Alfredo Gaspar (PL)
  • Clariana Barão (27): Fabiana Torquato (DC)
  • Rui Costa Pimenta (29): Antônio Carlos (PCO)
  • Romeu Zema (30): Eduardo Girão (Novo)
  • Wilson Grassi (35): Suêd Haidar (Democrata)
  • Ronaldo Caiado (55): Gilberto Kassab (PSD)
  • Augusto Cury (70): Júlio Delgado (Avante)
  • Samara Martins (80): Raquel Brício (UP)

O vice-presidente substitui o presidente durante impedimentos temporários e assume definitivamente o cargo em caso de vacância, como renúncia, morte ou perda do mandato.

Quando haverá segundo turno?

Para vencer neste domingo, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos. Brancos e nulos ficam fora desse cálculo.

Se ninguém alcançar essa maioria, os dois candidatos mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Perguntas frequentes

Qual é o número de Lula?

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, tem o número 13. Seu vice é Geraldo Alckmin, do PSB.

Qual é o número de Renan Santos?

Renan Santos, candidato do Missão, tem o número 14. Seu vice é Coronel Medina, também do Missão.

Qual é o número de Hertz Dias?

Hertz Dias, candidato do PSTU, tem o número 16. Sua vice é Vanessa Portugal, também do PSTU.

Qual é o número de Edmilson Costa?

Edmilson Costa, candidato do PCB, tem o número 21. Sua vice é Cleusa Santos, também do PCB.

Qual é o número de Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro, candidato do PL, tem o número 22. Seu vice é Alfredo Gaspar, também do PL.

Qual é o número de Clariana Barão?

Clariana Barão, candidata do DC, tem o número 27. Sua vice é Fabiana Torquato, também do DC.

Qual é o número de Rui Costa Pimenta?

Rui Costa Pimenta, candidato do PCO, tem o número 29. Seu vice é Antônio Carlos, também do PCO.

Qual é o número de Romeu Zema?

Romeu Zema, candidato do Novo, tem o número 30. Seu vice é Eduardo Girão, também do Novo.

Qual é o número de Wilson Grassi?

Wilson Grassi, candidato do Democrata, tem o número 35. Sua vice é Suêd Haidar, também do Democrata.

Qual é o número de Ronaldo Caiado?

Ronaldo Caiado, candidato do PSD, tem o número 55. Seu vice é Gilberto Kassab, também do PSD.

Qual é o número de Augusto Cury?

Augusto Cury, candidato do Avante, tem o número 70. Seu vice é Júlio Delgado, também do Avante.

Qual é o número de Samara Martins?

Samara Martins, candidata da UP, tem o número 80. Sua vice é Raquel Brício, também da UP.

Quantos dígitos tem o voto para presidente?

São dois dígitos. Antes de confirmar, confira o nome e a foto da candidatura na tela.

É preciso votar separadamente para vice-presidente?

Não. O voto para presidente vale para a chapa, incluindo o candidato a vice.

Quando haverá segundo turno?

Se nenhum candidato receber mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro. Brancos e nulos ficam fora desse cálculo.

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