Quem são os candidatos à Presidência e qual o número de cada um?

RESUMO ＋ Doze candidatos disputam a Presidência da República nas eleições de 2026. O voto exige dois dígitos, e a escolha do presidente é a última na urna. Se ninguém conquistar mais da metade dos votos válidos neste domingo, 4, haverá segundo turno em 25 de outubro.

Doze candidatos disputam a Presidência da República nas eleições de 2026, cujo primeiro turno acontece neste domingo, 4. Para votar, o eleitor precisa digitar o número de dois dígitos da candidatura, conferir o nome e a foto na tela e apertar “Confirma”.

A escolha do presidente é a última etapa da votação. Antes dela, no Brasil, o eleitor vota para deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas de senador e governador. No exterior, a votação é apenas para presidente.

Quem são os candidatos à presidência e quais são os números?

Veja os candidatos à Presidência, os partidos e os respectivos números, em ordem numérica:

13 — Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 14 — Renan Santos (Missão) 16 — Hertz Dias (PSTU) 21 — Edmilson Costa (PCB) 22 — Flávio Bolsonaro (PL) 27 — Clariana Barão (DC) 29 — Rui Costa Pimenta (PCO) 30 — Romeu Zema (Novo) 35 — Wilson Grassi (Democrata) 55 — Ronaldo Caiado (PSD) 70 — Augusto Cury (Avante) 80 — Samara Martins (UP)

Leonardo Avalanche, do PRTB, anunciou a desistência da disputa na reta final da campanha. Por isso, não integra a lista acima.

Como votar para presidente?

Quando a urna apresentar a tela para presidente, digite os dois números da candidatura escolhida. Confira os dados antes de confirmar. Se houver um erro de digitação, aperte “Corrige” e informe o número novamente.

Não há um voto separado para vice-presidente: a escolha do titular vale para a chapa inteira. A tela também apresenta o nome do candidato a vice.

O eleitor pode levar uma cola de papel com os números. Celulares e outros equipamentos eletrônicos devem ser deixados com a mesa receptora antes de entrar na cabine. Veja o guia com as regras da votação.

No território brasileiro, as urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento da votação poderá votar.

Quem são os candidatos a vice-presidente?

Cada candidato à Presidência disputa a eleição com um vice. O eleitor não digita um número separado para esse cargo: o voto para presidente vale para os dois integrantes da chapa.

Lula (13): Geraldo Alckmin (PSB)

Geraldo Alckmin (PSB) Renan Santos (14): Coronel Medina (Missão)

Coronel Medina (Missão) Hertz Dias (16): Vanessa Portugal (PSTU)

Vanessa Portugal (PSTU) Edmilson Costa (21): Cleusa Santos (PCB)

Cleusa Santos (PCB) Flávio Bolsonaro (22): Alfredo Gaspar (PL)

Alfredo Gaspar (PL) Clariana Barão (27): Fabiana Torquato (DC)

Fabiana Torquato (DC) Rui Costa Pimenta (29): Antônio Carlos (PCO)

Antônio Carlos (PCO) Romeu Zema (30): Eduardo Girão (Novo)

Eduardo Girão (Novo) Wilson Grassi (35): Suêd Haidar (Democrata)

Suêd Haidar (Democrata) Ronaldo Caiado (55): Gilberto Kassab (PSD)

Gilberto Kassab (PSD) Augusto Cury (70): Júlio Delgado (Avante)

Júlio Delgado (Avante) Samara Martins (80): Raquel Brício (UP)

O vice-presidente substitui o presidente durante impedimentos temporários e assume definitivamente o cargo em caso de vacância, como renúncia, morte ou perda do mandato.

Quando haverá segundo turno?

Para vencer neste domingo, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos. Brancos e nulos ficam fora desse cálculo.

Se ninguém alcançar essa maioria, os dois candidatos mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.