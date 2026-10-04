Quem são os candidatos à Presidência e qual o número de cada um?

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Agência Câmara/Esfera Brasil/Montagem /Flickr)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09h57.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 10h00.
Doze candidatos disputam a Presidência da República nas eleições de 2026. O voto exige dois dígitos, e a escolha do presidente é a última na urna. Se ninguém conquistar mais da metade dos votos válidos neste domingo, 4, haverá segundo turno em 25 de outubro.
Doze candidatos disputam a Presidência da República nas eleições de 2026, cujo primeiro turno acontece neste domingo, 4. Para votar, o eleitor precisa digitar o número de dois dígitos da candidatura, conferir o nome e a foto na tela e apertar “Confirma”.
A escolha do presidente é a última etapa da votação. Antes dela, no Brasil, o eleitor vota para deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas de senador e governador. No exterior, a votação é apenas para presidente.
Veja os candidatos à Presidência, os partidos e os respectivos números, em ordem numérica:
Leonardo Avalanche, do PRTB, anunciou a desistência da disputa na reta final da campanha. Por isso, não integra a lista acima.
Quando a urna apresentar a tela para presidente, digite os dois números da candidatura escolhida. Confira os dados antes de confirmar. Se houver um erro de digitação, aperte “Corrige” e informe o número novamente.
Não há um voto separado para vice-presidente: a escolha do titular vale para a chapa inteira. A tela também apresenta o nome do candidato a vice.
O eleitor pode levar uma cola de papel com os números. Celulares e outros equipamentos eletrônicos devem ser deixados com a mesa receptora antes de entrar na cabine. Veja o guia com as regras da votação.
No território brasileiro, as urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento da votação poderá votar.
Cada candidato à Presidência disputa a eleição com um vice. O eleitor não digita um número separado para esse cargo: o voto para presidente vale para os dois integrantes da chapa.
O vice-presidente substitui o presidente durante impedimentos temporários e assume definitivamente o cargo em caso de vacância, como renúncia, morte ou perda do mandato.
Para vencer neste domingo, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos. Brancos e nulos ficam fora desse cálculo.
Se ninguém alcançar essa maioria, os dois candidatos mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, tem o número 13. Seu vice é Geraldo Alckmin, do PSB.
Renan Santos, candidato do Missão, tem o número 14. Seu vice é Coronel Medina, também do Missão.
Hertz Dias, candidato do PSTU, tem o número 16. Sua vice é Vanessa Portugal, também do PSTU.
Edmilson Costa, candidato do PCB, tem o número 21. Sua vice é Cleusa Santos, também do PCB.
Flávio Bolsonaro, candidato do PL, tem o número 22. Seu vice é Alfredo Gaspar, também do PL.
Clariana Barão, candidata do DC, tem o número 27. Sua vice é Fabiana Torquato, também do DC.
Rui Costa Pimenta, candidato do PCO, tem o número 29. Seu vice é Antônio Carlos, também do PCO.
Romeu Zema, candidato do Novo, tem o número 30. Seu vice é Eduardo Girão, também do Novo.
Wilson Grassi, candidato do Democrata, tem o número 35. Sua vice é Suêd Haidar, também do Democrata.
Ronaldo Caiado, candidato do PSD, tem o número 55. Seu vice é Gilberto Kassab, também do PSD.
Augusto Cury, candidato do Avante, tem o número 70. Seu vice é Júlio Delgado, também do Avante.
Samara Martins, candidata da UP, tem o número 80. Sua vice é Raquel Brício, também da UP.
São dois dígitos. Antes de confirmar, confira o nome e a foto da candidatura na tela.
Não. O voto para presidente vale para a chapa, incluindo o candidato a vice.
Se nenhum candidato receber mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro. Brancos e nulos ficam fora desse cálculo.