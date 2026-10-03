Qual o dia da votação da eleição? Veja os números dos candidatos a presidente

RESUMO ＋ As eleições de 2026 terão 12 candidatos na disputa pela Presidência da República no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A lista reúne nomes como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além de candidatos de outras oito legendas. Caso ninguém obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.

A disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026 terá 12 candidatos no primeiro turno, marcado para este domingo, 4 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou 12 chapas para a corrida ao Palácio do Planalto.

Entre os nomes estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca um novo mandato, e políticos que já disputaram a Presidência, como Ronaldo Caiado (PSD) e Rui Costa Pimenta (PCO). O senador Flávio Bolsonaro (PL) é o principal nome da oposição na disputa.

Pablo Marçal registrou candidatura como candidato do PRTB, mas teve o seu nome barrado pelo TSE. O influenciador e empresário está inelegível. Leonardo Avalanche chegou a assumir a cabeça de chapa, mas desistiu.

Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados avançam para o segundo turno, previsto para 25 de outubro.

A seguir, veja quem são os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026, os nomes que compõem as chapas como candidatos a vice e a trajetória de cada um.

Augusto Cury - 70

Augusto Cury nasceu em Colina, no interior de São Paulo, em 1958. É médico psiquiatra, professor, pesquisador e um dos escritores brasileiros mais vendidos do mundo.

Criador da Teoria da Inteligência Multifocal, tem mais de 40 milhões de livros vendidos, publicados em mais de 70 países. A eleição presidencial de 2026 será a primeira em que o nome de Cury estará nas urnas.

Júlio César Delgado é natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e vice de Cury. É advogado por formação e também é político. Filho do ex-prefeito Tarcísio Delgado, foi deputado federal por seis mandatos, destacando-se na atuação do Conselho de Ética da Câmara.

Ganhou projeção nacional ao presidir processos de cassação importantes na Câmara dos Deputados, como os de José Dirceu (PT), em 2005, e de André Vargas (PT), em 2014. Venceu diversas vezes o Prêmio Congresso em Foco como o melhor deputado federal de Minas Gerais e chegou a disputar a prefeitura de Juiz de Fora em 2024.

Clariana Barão - 27

Clariana Barão é natural de Cuiabá, no Mato Grosso. É advogada e presidente do diretório estadual do partido Democracia Cristã (DC) no Mato Grosso. Teve sua candidatura oficializada pelo Democracia Cristã à Presidência da República, em uma chapa 100% feminina, depois que Aldo Rebelo foi retirado da disputa e após a desistência do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa.

No Direito, tem experiência em Direito Administrativo, em gestão pública e em envolvimento ativo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Seu foco é voltado à defesa dos direitos das mulheres, crianças e combate à violência doméstica.

Fabiana Torquato é advogada, especialista em regularização fundiária e candidata oficial à vice-presidência da República nas eleições de 2026 pelo DC. Natural de Pariquera-Açu, no estado de São Paulo, possui atuação técnica e administrativa em órgãos públicos voltados à gestão de terras no Distrito Federal.

Atuou como Diretora de Regularização Rural da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). No cargo, coordenou o projeto de lei que instituiu a Política de Regularização Rural do DF. Exerceu as funções de Coordenadora de Incorporação e de Superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Distrito Federal (SPU/DF).

Edmilson Costa - 21

Edmilson Silva Costa é natural de Pedreiras, no Maranhão. Aos 76 anos, é economista, professor universitário, escritor e político. O atual secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro (PCB) é o candidato da sigla à Presidência da República nas eleições de 2026.

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutor no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da mesma instituição. Atua como professor universitário e diretor de pesquisa e formação do Instituto Caio Prado Júnior (ICP).

É autor de livros sobre economia política, globalização e marxismo, como ‘A Globalização e o Capitalismo Contemporâneo’ e ‘A Crise Econômica Mundial, a Globalização e o Brasil’.

Iniciou a militância política na juventude durante a ditadura militar, participando do movimento estudantil. É filiado ao PCB desde a década de 1970. Foi candidato a prefeito de São Paulo em 2008 e a vice-presidente do Brasil em 2010, na chapa liderada por Ivan Pinheiro.

Sua campanha à Presidência da República tem propostas voltadas à transição para o socialismo, à estatização do sistema financeiro e à reestatização de empresas estratégicas.

Sua parceira de campanha é Cleusa Santos, professora, assistente social e militante comunista brasileira. Natural de Goiânia, capital de Goiás, tem 70 anos de idade. Iniciou sua militância sindical na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e integrou e presidiu a diretoria da Associação dos Docentes da UFRJ.

Teve atuação histórica no Sindicato Nacional dos Docentes, onde coordenou o grupo de trabalho de seguridade social. É secretária política do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, na cidade de Santos, no litoral paulista, braço de mobilização de mulheres ligado ao PCB.

Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), atuou como professora titular na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da qual está atualmente aposentada. Como intelectual marxista, direciona seus estudos para a crítica ao capitalismo, à seguridade social, às migrações e às lutas da classe trabalhadora.

Flávio Bolsonaro - 22

Primogênito de Jair Messias Bolsonaro, que foi presidente do Brasil entre 2019 e 2023, Flávio Nantes Bolsonaro é natural de Resende, no Rio de Janeiro. Aos 45 anos, é advogado de formação, empresário e senador da República por seu estado de origem desde 2019, pelo Partido Liberal (PL).

Iniciou a carreira política em 2003 como deputado estadual, cumprindo quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Teve o nome associado a investigações sobre o esquema de repasse de salários de assessores, conhecido como "rachadinha", durante seu mandato na Alerj. Flávio sempre negou as acusações e as denúncias contra o senador foram arquivadas.

Enquanto deputado, focou em medidas voltadas às forças de segurança. Atuou na defesa de punições mais rígidas para crimes violentos e de políticas de assistência social voltadas a egressos do sistema prisional. Também foi contra as cotas raciais nas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro.

Como senador, Flávio propôs 57 projetos de lei. A maioria está em tramitação, e apenas um foi aprovado pelo Congresso: o PL 3.190/2023, que altera o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Alguns dispositivos do texto foram vetados pelo Presidente Lula.

O senador também conseguiu aprovar outros três projetos no plenário do Senado, mas eles ainda estão em tramitação na Câmara dos Deputados.

O PL 2.327 de 2021 trata da reciclagem de baterias de carros elétricos. O outro é o projeto 6.106 de 2023, que permite a formação de cadeias e associações de empresas de radiodifusão.

O último é o projeto 3.071 de 2019. O texto propõe que a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), com sede no Rio de Janeiro, seja incluída entre as entidades da sociedade civil beneficiadas com a renda de um concurso anual da loteria esportiva.

Já Alfredo Gaspar de Mendonça Neto é natural de Maceió, capital de Alagoas, é ex-promotor de justiça, advogado de formação, deputado federal pelo PL e candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2026.

Atuou por 24 anos como promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas (MPAL), onde coordenou e presidiu o grupo de combate às organizações criminosas e assumiu o cargo de procurador-geral de Justiça de Alagoas por duas gestões.

Comandou a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas duas vezes. Disputou a Prefeitura de Maceió em 2020, sem sucesso. Elegeu-se deputado federal por Alagoas em 2022, destacando-se pelo foco em pautas de segurança pública, combate à corrupção, e por ter sido relator da CPMI do INSS.

Foi alvo de um pedido de investigação da Polícia Federal no STF por suspeita de estupro de vulnerável. Levada pelo deputado Lindbergh Farias (PT) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB), a notícia-crime afirma que Gaspar teria abusado sexualmente de uma menina de 13 anos, que teria engravidado. Gaspar nega as acusações e forneceu material genético para exames.

Hertz Dias - 16

Hertz da Conceição Dias, natural de São José de Ribamar, no Maranhão, é professor, rapper, ativista do movimento negro e político brasileiro filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Atua como professor de História da educação básica nas redes públicas estaduais e municipais do Maranhão. É cofundador do Movimento Hip Hop Quilombo Urbano, uma das organizações de hip hop mais antigas do Brasil. É vocalista e compositor do grupo de rap político Gíria Vermelha.

Integrou o PSTU em 2010 e já foi candidato a vice-presidente do Brasil na chapa pura de Vera Lúcia, em 2018, candidato a prefeito de São Luís e candidato ao governo do estado.

Seu programa defende uma ruptura anticapitalista e uma revolução socialista. Suas pautas centrais incluem a estatização do sistema financeiro, a expropriação de grandes fortunas e de terras sem indenização, a revogação das reformas trabalhistas e previdenciárias, e o fim da escala de trabalho 6x1.

Sua vice é Vanessa Portugal, natural de Boa Esperança, em Minas Gerais. Professora da rede pública municipal de Belo Horizonte, também é dirigente sindical e militante política.

É uma das principais lideranças dos movimentos de trabalhadores da educação em Minas Gerais. Militante socialista desde a década de 1990, concorreu múltiplas vezes à Prefeitura de BH, ao governo estadual e ao Senado.

Luiz Inácio Lula da Silva - 13

Natural de Garanhuns, no interior de Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e está em seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Migrou ainda na infância para São Paulo, onde trabalhou como metalúrgico e liderou grandes greves no ABC Paulista contra a ditadura militar.

Em 1980 fundou o Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual é filiado até hoje. Foi eleito presidente da República pela primeira vez em 2002, depois em 2006 e em 2022. Antes disso, candidatou-se e perdeu nas eleições de 1989, 1994 e 1998.

Durante seu primeiro mandato, criou e lançou o Bolsa Família, reconhecido mundialmente como um dos melhores programas de transferência de renda.

Em 2018, foi preso na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um caso envolvendo um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou os processos.

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, por sua vez, é vice-presidente do Brasil e foi eleito na chapa de Lula em 2022. Natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, foi médico e professor e conciliou com a carreira política desde os 20 anos, quando se elegeu vereador de sua cidade natal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição à ditadura militar.

Aos 73 anos de idade, foi governador do estado de São Paulo por quatro mandatos pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que ajudou a fundar em 1988. Sua gestão à frente do Executivo paulista foi responsável pela expansão das linhas do Metrô e da CPTM, pela criação do programa Bom Prato, pela implantação das AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e pela concessão de rodovias.

Disputou a Presidência da República em 2006 e novamente em 2018, sem vencer em nenhuma das duas. Hoje, além de vice-presidente, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Ronaldo Caiado - 55

Ronaldo Ramos Caiado é natural de Anápolis, em Goiás. Atuou como médico ortopedista, mas hoje concentra seu tempo na produção rural e na política. Foi governador do estado por dois mandatos consecutivos pelo Partido Social Democrático (PSD).

Antes disso, foi deputado federal por cinco mandatos e senador da República, com forte atuação voltada ao agronegócio. Ficou conhecido nacionalmente como líder ruralista na década de 1980 e candidatou-se à Presidência da República em 1989.

No Congresso Nacional, destacou-se pela oposição aos governos do PT, tendo sido uma das principais vozes pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enquanto governador, seu foco foi a segurança pública e o ajuste fiscal.

Gilberto Kassab, por sua vez, nasceu no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em 1960. Economista e engenheiro civil, dedica-se à carreira política como presidente nacional do PSD, que fundou em 2011.

Iniciou a vida pública como vereador em São Paulo em 1992. Atuou como deputado estadual e como deputado federal. Foi secretário municipal de Planejamento e vice-prefeito de São Paulo na chapa de José Serra, assumindo a prefeitura em 2006, após a renúncia do titular, e sendo reeleito em 2008.

Foi Ministro das Cidades no governo Dilma Rousseff e Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no governo Michel Temer. Atuou como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo na gestão de Tarcísio de Freitas, cargo que deixou neste ano para se dedicar à articulação eleitoral.

Romeu Zema - 30

Romeu Zema Neto é natural de Araxá, no interior de Minas Gerais. É um dos donos da varejista Grupo Zema desde a década de 1990, sendo um dos principais responsáveis por sua expansão nacional.

Deixou a presidência da empresa em 2016 para focar na carreira política. Filiou-se ao Partido Novo e venceu as eleições para o governo de Minas Gerais em 2018. Foi reeleito em 2022, governando o estado até 2026, quando concorreu à Presidência da República.

Ficou marcado por pautas de ajuste fiscal, privatizações e corte de gastos públicos no estado de Minas.

Seu vice é Luís Eduardo Grangeiro Girão é empresário e político nascido em Fortaleza, capital do Ceará. Atualmente, é senador por seu estado, eleito em 2018 pelo Novo. Suas principais bandeiras são as pautas de costumes, o conservadorismo e o combate à corrupção.

Foi empresário nos setores de hotelaria, de segurança privada e de audiovisual. Fundou, em 2004, a Associação Estação da Luz, entidade sem fins lucrativos voltada a projetos sociais e a produções cinematográficas com temáticas espirituais, como o filme As Mães de Chico Xavier. Também foi dirigente do Fortaleza Esporte Clube entre 2010 e 2011.

No Senado, integrou diversas CPIs e destacou-se pela oposição a governos de esquerda e pelas críticas recorrentes às decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Renan Santos - 14

Renan Antônio Ferreira dos Santos é natural da capital paulista. Aos 42 anos, é ativista político, empresário, músico e uma das principais lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL). Iniciou o curso de Direito na Universidade de São Paulo (USP), mas não o concluiu.

Participou ativamente das manifestações de 2013 contra a PEC 37/2011, conhecida como PEC da Impunidade.

Em 2014, fundou o MBL ao lado de nomes como Kim Kataguiri.

Participou ativamente das manifestações e articulações que culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Atua como presidente do Partido Missão e apresenta propostas focadas na segurança pública e no combate rigoroso às facções criminosas.

O candidato à Presidência acumula diversas polêmicas ao longo de sua trajetória política. Em agosto de 2021, uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência contra o candidato por estupro, ao que ele foi absolvido por falta de provas.

Seu vice, Aroldo Medina, é natural de Sant'Ana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Jornalista, militar da reserva e político filiado ao partido Missão. Atuou por cerca de 30 anos na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, alcançando a patente de tenente-coronel da reserva.

Serviu no Batalhão de Polícia de Choque de Porto Alegre e exerceu a chefia da Defesa Civil do Estado. É especialista em história militar e membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB).

Medina possui um longo histórico de disputas por cargos eletivos no Rio Grande do Sul, tendo passado por partidos como PL, PFL, PRP, PSD e PV. Suas pautas principais focam no combate à corrupção, no endurecimento das penas e na valorização das forças de segurança.

Samara Martins (UP) - 80

Samara Martins Silva tem 38 anos, é dentista do SUS, ativista social e política brasileira, filiada à Unidade Popular (UP), partido do qual é vice-presidente nacional. Natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, iniciou sua militância no movimento estudantil, tanto no ensino secundário quanto no universitário.

Foi diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes (UNE), é coordenadora nacional da Frente Negra Revolucionária e integrante da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário, que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica.

É uma das fundadoras da Unidade Popular pelo Socialismo. Em 2022, concorreu como vice-presidente da República na chapa encabeçada por Leonardo Péricles. Nas eleições de 2026, forma-se uma chapa inteiramente feminina. Defende uma plataforma socialista com propostas como a redução da jornada de trabalho, a reestatização de empresas públicas e a suspensão do pagamento da dívida pública.

Sua vice, Raquel Brício, é originária da região ribeirinha do Médio Rio Moju, no estado do Pará. Aos 34 anos, é ativista política e assistente social, consolidada como uma das principais lideranças da UP na região Norte.

Atualmente, compõe a chapa nacional do partido como candidata à vice-presidência da República nas eleições de 2026. Em 2024, concorreu ao cargo de prefeita de Belém. Atua em movimentos populares de base, com destaque para as ações do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), com pauta voltada à reforma urbana e ao combate à fome.

Rui Costa Pimenta - 29

Rui Costa Pimenta é jornalista, político trotskista e o atual presidente nacional do Partido da Causa Operária (PCO). Ele lidera a legenda desde a sua fundação oficial em 1995.

É natural de São Paulo e neto do líder operário João da Costa Pimenta. Ingressou no movimento estudantil em 1976 contra a ditadura militar, participou ativamente da criação do PT e foi assessor de imprensa e diretor da CUT nos anos 1980.

Liderava a corrente interna Causa Operária no PT até ser expulso em 1992 por divergências políticas. Organizou a fundação do novo partido independente em 1995, tendo disputado a Presidência da República pelo PCO em 2002, 2010 e 2014. Trabalha como editor do jornal impresso Causa Operária e faz análises diárias no canal do partido no YouTube.

Defende uma linha marxista revolucionária baseada no anti-imperialismo radical. É conhecido por posições polêmicas que rompem com a esquerda tradicional, defendendo a liberdade de expressão irrestrita e o armamento da população.

Antônio Carlos Silva é professor de matemática, sindicalista e dirigente político, além de ser um dos fundadores do PCO. Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, construiu a maior parte de sua trajetória profissional e política no estado de São Paulo.

Líder da corrente Educadores em Luta na APEOESP e coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, vinculada à CUT, que ajudou a fundar, iniciou sua militância há cerca de 40 anos nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica.

Integrou a corrente interna Causa Operária dentro do PT até o rompimento que deu origem ao PCO, do qual se tornou secretário sindical nacional. Disputou as prefeituras de Piracicaba, em 2004, do Rio de Janeiro, em 2008 e 2012, e foi o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo em 2020.

Wilson Grassi - 35

Último candidato à Presidência da República nas eleições de 2026 a anunciar seu vice, Wilson Grassi Júnior é médico veterinário e político. Nascido em São Paulo, foi conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Participou, em 2015, do projeto de implantação e gestão do primeiro hospital público veterinário do Brasil, localizado no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Concorreu a deputado federal pelo PV em 2022 e a vereador da capital paulista pelo PRTB em 2024, sem se eleger em ambas. Sua plataforma de campanha foca em conectar a proteção animal a pilares essenciais como saúde, segurança e educação.

O Democrata, sigla que até dezembro de 2025 chamava-se Partido da Mulher Brasileira (PMB), lança com ele a sua primeira candidatura própria ao Palácio do Planalto desde a fundação da legenda em 2008.

Sua vice é Suêd Haidar Nogueira, do Democrata, de 67 anos. Nascida em São Luís (MA), em 30 de novembro de 1958, a candidata já disputou cinco eleições ao longo de sua trajetória política.

Sua primeira candidatura ocorreu em 2018, quando concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro e recebeu 5.279 votos. Em 2020, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro, obtendo 3.833 votos. Dois anos depois, em 2022, concorreu ao Senado pelo estado e alcançou 11.933 votos.

Na eleição municipal de 2024, Suêd voltou a disputar um cargo eletivo, desta vez para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A candidatura terminou com 2.576 votos. Ao lado de Wilson Grassi, ela busca agora conquistar pela primeira vez um mandato nas urnas, desta vez como candidata a vice-presidente.

Suêd também é apontada como a única mulher, na história política recente do país, a ter fundado um partido político. Ela criou o Partido da Mulher Brasileira (PMB) em 2008, cuja sigla foi registrada oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2015. No fim de 2025, o partido adotou o nome Democrata. Atualmente empresária e casada, Suêd é candidata pela legenda que, segundo dados do TSE, apresenta o maior percentual de mulheres entre seus filiados.