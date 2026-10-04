Candidatos ao Senado por São Paulo: veja nomes e números nas eleições de 2026

RESUMO ＋ São Paulo tem 12 candidatos aptos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em São Paulo, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 12 candidatos estão aptos a disputar as vagas. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado por São Paulo: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado por São Paulo e os respectivos números de votação:

André do Prado (PL) — 222

Dra. Eliana Ferreira (PSTU) — 161

Geraldo Rufino (Podemos) — 200

Guilherme Derrite (PP) — 111

Maíra de Souza (UP) — 808

Márcio Alves (UP) — 800

Marina Silva (Rede) — 180

Petter Maahs (PCB) — 211

Simone Tebet (PSB) — 400

Soninha Francine (Cidadania) — 232

Weller Gonçalves (PSTU) — 160

Wiliam Teixeira (Agir) — 360

Ednelson Cesaretti (PCO), Guto Schiavetto (Missão) e Ricardo Salles (Novo) estão inaptos e, portanto, não participam da disputa.

Quando será a eleição para o Senado em São Paulo?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores paulistas escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que o aplicativo esteja atualizado e contenha fotografia do eleitor. Quem não estiver com o aplicativo instalado ainda pode votar normalmente utilizando um documento oficial com foto.