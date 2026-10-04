Candidatos ao Senado por São Paulo: veja nomes e números nas eleições de 2026

Confira quem são os candidatos ao Senado por São Paulo (Agência Câmara/Alesp//Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h01.
São Paulo tem 12 candidatos aptos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.
As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em São Paulo, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.
Ao todo, 12 candidatos estão aptos a disputar as vagas. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.
Confira quem são os candidatos ao Senado por São Paulo e os respectivos números de votação:
Ednelson Cesaretti (PCO), Guto Schiavetto (Missão) e Ricardo Salles (Novo) estão inaptos e, portanto, não participam da disputa.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores paulistas escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que o aplicativo esteja atualizado e contenha fotografia do eleitor. Quem não estiver com o aplicativo instalado ainda pode votar normalmente utilizando um documento oficial com foto.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.
Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.
André do Prado (PL) concorre ao Senado por São Paulo com o número 222.
Dra. Eliana Ferreira (PSTU) concorre ao Senado por São Paulo com o número 161.
Geraldo Rufino (Podemos) concorre ao Senado por São Paulo com o número 200.
Guilherme Derrite (PP) concorre ao Senado por São Paulo com o número 111.
Maíra de Souza (UP) concorre ao Senado por São Paulo com o número 808.
Márcio Alves (UP) concorre ao Senado por São Paulo com o número 800.
Marina Silva (Rede) concorre ao Senado por São Paulo com o número 180.
Petter Maahs (PCB) concorre ao Senado por São Paulo com o número 211.
Simone Tebet (PSB) concorre ao Senado por São Paulo com o número 400.
Soninha Francine (Cidadania) concorre ao Senado por São Paulo com o número 232.
Weller Gonçalves (PSTU) concorre ao Senado por São Paulo com o número 160.
Wiliam Teixeira (Agir) concorre ao Senado por São Paulo com o número 360.
Ednelson Cesaretti (PCO), Guto Schiavetto (Missão) e Ricardo Salles (Novo) estão inaptos e não integram a lista de candidatos aptos à votação.