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Candidatos ao Senado por São Paulo: veja nomes e números nas eleições de 2026

Eleitores paulistas escolhem dois representantes para o Senado neste domingo, 4; confira a lista completa e os números de votação

Confira quem são os candidatos ao Senado por São Paulo (Agência Câmara/Alesp//Reprodução)

Confira quem são os candidatos ao Senado por São Paulo (Agência Câmara/Alesp//Reprodução)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h01.

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São Paulo tem 12 candidatos aptos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em São Paulo, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 12 candidatos estão aptos a disputar as vagas. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado por São Paulo: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado por São Paulo e os respectivos números de votação:

  • André do Prado (PL) — 222
  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU) — 161
  • Geraldo Rufino (Podemos) — 200
  • Guilherme Derrite (PP) — 111
  • Maíra de Souza (UP) — 808
  • Márcio Alves (UP) — 800
  • Marina Silva (Rede) — 180
  • Petter Maahs (PCB) — 211
  • Simone Tebet (PSB) — 400
  • Soninha Francine (Cidadania) — 232
  • Weller Gonçalves (PSTU) — 160
  • Wiliam Teixeira (Agir) — 360

Ednelson Cesaretti (PCO), Guto Schiavetto (Missão) e Ricardo Salles (Novo) estão inaptos e, portanto, não participam da disputa.

Quando será a eleição para o Senado em São Paulo?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores paulistas escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que o aplicativo esteja atualizado e contenha fotografia do eleitor. Quem não estiver com o aplicativo instalado ainda pode votar normalmente utilizando um documento oficial com foto.

Perguntas frequentes

Quando acontece a eleição para o Senado em 2026?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.

Quantos senadores serão eleitos em 2026?

Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.

Qual é o número de André do Prado para o Senado em São Paulo?

André do Prado (PL) concorre ao Senado por São Paulo com o número 222.

Qual é o número de Dra. Eliana Ferreira para o Senado em São Paulo?

Dra. Eliana Ferreira (PSTU) concorre ao Senado por São Paulo com o número 161.

Qual é o número de Geraldo Rufino para o Senado em São Paulo?

Geraldo Rufino (Podemos) concorre ao Senado por São Paulo com o número 200.

Qual é o número de Guilherme Derrite para o Senado em São Paulo?

Guilherme Derrite (PP) concorre ao Senado por São Paulo com o número 111.

Qual é o número de Maíra de Souza para o Senado em São Paulo?

Maíra de Souza (UP) concorre ao Senado por São Paulo com o número 808.

Qual é o número de Márcio Alves para o Senado em São Paulo?

Márcio Alves (UP) concorre ao Senado por São Paulo com o número 800.

Qual é o número de Marina Silva para o Senado em São Paulo?

Marina Silva (Rede) concorre ao Senado por São Paulo com o número 180.

Qual é o número de Petter Maahs para o Senado em São Paulo?

Petter Maahs (PCB) concorre ao Senado por São Paulo com o número 211.

Qual é o número de Simone Tebet para o Senado em São Paulo?

Simone Tebet (PSB) concorre ao Senado por São Paulo com o número 400.

Qual é o número de Soninha Francine para o Senado em São Paulo?

Soninha Francine (Cidadania) concorre ao Senado por São Paulo com o número 232.

Qual é o número de Weller Gonçalves para o Senado em São Paulo?

Weller Gonçalves (PSTU) concorre ao Senado por São Paulo com o número 160.

Qual é o número de Wiliam Teixeira para o Senado em São Paulo?

Wiliam Teixeira (Agir) concorre ao Senado por São Paulo com o número 360.

Quais candidatos ao Senado por São Paulo estão inaptos?

Ednelson Cesaretti (PCO), Guto Schiavetto (Missão) e Ricardo Salles (Novo) estão inaptos e não integram a lista de candidatos aptos à votação.

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