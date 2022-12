Quem é Juscelino Filho, novo ministro das Comunicações de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira que o deputado federal Juscelino Filho (União-MA), de 38 anos, será o seu ministro das Comunicações. A confirmação foi dada em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília.

Juscelino Filho está no seu segundo mandato como deputado federal e chegou a votar favoravelmente ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. O futuro ministro é médico e empresário nascido em São Luís.

O nome de Juscelino para o ministério nasceu de uma costura liderada pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), responsável pela indicação do partido para a pasta. Inicialmente, a pasta ficaria com o PSD da Câmara, que defendeu a indicação do deputado Pedro Paulo, que acabou rifado por petistas.

Com a nova divisão, o PSD ficará com Agricultura, Minas e Energia e Pesca, vista como um "troféu de consoloção" pelos deputados depois do veto a Pedro Paulo no Turismo, e o União Brasil ficará com Integração Nacional, Comunicações e Turismo.

LEIA TAMBÉM: