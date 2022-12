Lula anuncia novos ministros; acompanhe ao vivo pronunciamento

Depois de mais uma semana de negociações para conseguir acomodar os aliados na Esplanada dos Ministérios, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta quinta-feira, 29, pelo menos parte dos 16 nomes que faltam para fechar a composição ministerial do próximo governo.

Lula marcou um pronunciamento para esta quinta-feira, às 11h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, em Brasília. A expectativa é que ele anuncie, além dos ministros, os novos presidentes da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Até agora, Lula anunciou 21 ministros (veja lista abaixo). Falta bater o martelo sobre outros 16 -- entre eles, Planejamento, Meio Ambiente e Agricultura. A maioria das pastas deve ser dividida entre partidos que apoiaram a eleição do petista ou que pretendem se unir a ele para garantir governabilidade a partir de 2023.

LEIA TAMBÉM: Posse do Lula: qual o horário, programação e onde assistir online

Ministros anunciados até agora:

Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias Casa Civil: Rui Costa Ciência e Tecnologia: Luciana Santos Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Carvalho Cultura: Margareth Menezes Defesa: José Múcio Monteiro Desenvolvimento Social: Wellington Dias Direitos Humanos: Silvio Almeida Educação: Camilo Santana Fazenda: Fernando Haddad Gestão: Esther Dweck Igualdade Racial: Anielle Franco Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino Mulheres: Cida Gonçalves Portos e Aeroportos: Márcio França Relações Exteriores: Mauro Vieira Relações Institucionais: Alexandre Padilha Saúde: Nísia Trindade Secretaria-Geral da República: Márcio Macêdo Trabalho: Luiz Marinho

LEIA TAMBÉM