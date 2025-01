Quem é Álvaro Damião, vice de Fuad, que assume interinamente a Prefeitura de BH

Com a internação de Fuad Noman (PSD) na última sexta, o vice dele, Álvaro Damião (União), assume a prefeitura de Belo Horizonte pelos próximos 15 dias. Damião representou Noman durante a posse, no dia 1 de janeiro, quando leu o discurso do então prefeito, e em outros compromissos da administração estadual.

"O afastamento se dará conforme atestado médico emitido pelo Dr. Enaldo Melo de Lima, para tratamento de pneumonia. Nesse período, o vice-prefeito Álvaro Damião assume interinamente o comando da Prefeitura", diz nota da prefeitura.

Com 52 anos, Damião tem duas décadas de experiência no jornalismo e dois mandatos como vereador. Filiado ao União Brasil, Damião integrou a chapa vitoriosa de Fuad Noman (PSD), reeleito com 53,73% dos votos.

Nascido no bairro Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte, Damião construiu sua trajetória profissional como jornalista. Por 25 anos, trabalhou como repórter e apresentador em rádios e emissoras de TV, cobrindo eventos esportivos como cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas e três Pan-Americanos.

Em 2016, Damião deu os primeiros passos na política, sendo eleito vereador da capital mineira. Reeleito em 2020 com 12.742 votos – o quinto mais votado naquele pleito –, ele exerceu o cargo de 2º vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Entre as principais bandeiras do político estão o fortalecimento dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social, utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão e atuar em movimentos de proteção aos animais.

Paralelamente à carreira pública, Damião fundou, em 2014, o Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos dedicada a crianças, jovens e idosos. A entidade oferece serviços gratuitos em áreas como educação, esporte, cidadania e saúde, incluindo suporte psicológico.