Prefeito de BH, Fuad Noman, é internado com insuficiência respiratória aguda

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi internado nesta sexta-feira, 3, no Hospital Mater Dei, na região Centro-Sul da capital mineira. O político, de 77 anos, deu entrada com um quadro de insuficiência respiratória aguda e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe suporte ventilatório e passa por exames. Esta é a quarta internação de Fuad desde o final de novembro de 2024.

Segundo o boletim médico, o estado de saúde do prefeito exige cuidados intensivos. Na última quarta-feira, 1, Fuad tomou posse de forma virtual, cumprindo recomendação médica para evitar ambientes com grandes aglomerações devido à baixa imunidade. Durante a cerimônia, ele apresentou dificuldade para falar.

Histórico de saúde recente

Desde novembro, Fuad enfrentou diversas internações relacionadas a problemas de saúde. Em dezembro, foi hospitalizado para tratar um sangramento intestinal e liberado no dia 22. Antes disso, o prefeito foi internado no início do mesmo mês devido a uma pneumonia associada a sinusite e passou por tratamento com antibióticos venosos. Na ocasião, exames oncológicos confirmaram a remissão completa de um linfoma não Hodgkin (LNH), diagnosticado em julho de 2024.

O LNH, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, teve o tratamento concluído em outubro, segundo declaração do prefeito durante o período eleitoral. Embora o câncer tenha entrado em remissão, os efeitos colaterais do tratamento oncológico continuam a impactar sua saúde.

Em novembro, Fuad foi internado para tratar dores nas pernas causadas por efeitos colaterais da terapia contra o câncer.

Continuidade no cargo

A condição médica do prefeito levanta dúvidas sobre sua capacidade de exercer plenamente o mandato iniciado em janeiro. Álvaro Damião (União Brasil), vice-prefeito eleito, já representou Fuad em eventos recentes, como a diplomação dos eleitos, em dezembro. Na ocasião, Fuad enviou uma carta justificando sua ausência devido à recuperação em casa.