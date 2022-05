Quem é Adolfo Sachsida, novo ministro de Minas e Energia

O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, está no governo de Jair Bolsonaro desde o início e é servidor de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

No Ministério da Economia, foi secretário de Política Econômica da pasta desde o início da gestão, e assumiu a chefia da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos em fevereiro deste ano.

Doutor em economia pela Universidade de Brasília (UnB), ele tem pós-doutorado pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e também lecionou na Universidade do Texas. O novo ministro é advogado, com estudos na área de direito tributário.

Leia mais: