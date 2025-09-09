Brasil

Defesa Civil emite alerta severo para 111 municípios de São Paulo devido ao risco de tempo seco

Veja as orientações de prevenção e cuidados com a saúde pública

Da Redação
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h54.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para 111 municípios do interior paulista na segunda-feira, 8, devido ao risco elevado de tempo seco.

O aviso foi transmitido por meio do sistema Cell Broadcast, que envia mensagens automáticas para celulares com tecnologia 4G ou 5G localizados nas áreas afetadas.

O alerta foi gerado após constatação de umidade relativa do ar abaixo de 12% e temperaturas superiores a 35°C, condições que aumentam significativamente o risco de queimadas.

Regiões mais impactadas e risco elevado de incêndios

As regiões mais afetadas pelo alerta estão localizadas no norte, noroeste, centro e oeste do estado, abrangendo cidades como São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos.

De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil, essas áreas apresentam níveis críticos de risco para incêndios florestais e urbanos, exigindo atenção redobrada tanto da população quanto das autoridades locais.

Cuidados de saúde e prevenção de queimadas

A Defesa Civil emitiu orientações para a população aumentar a ingestão de líquidos a fim de evitar desidratação.

Especial atenção deve ser dada a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Além disso, a população deve evitar práticas que possam gerar queimadas, como o uso de fogo para limpeza de terrenos e o descarte de bitucas de cigarro em locais inadequados.

Monitoramento contínuo e seca prolongada

Este alerta faz parte do monitoramento contínuo das condições ambientais no estado, que enfrenta uma estação caracterizada por uma seca prolongada e altas temperaturas, colocando em risco tanto a saúde pública quanto o meio ambiente.

