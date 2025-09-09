Defesa Civil emite alerta severo para 111 municípios de São Paulo devido ao risco de tempo seco

Redação Exame
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h54.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para 111 municípios do interior paulista na segunda-feira, 8, devido ao risco elevado de tempo seco.
O aviso foi transmitido por meio do sistema Cell Broadcast, que envia mensagens automáticas para celulares com tecnologia 4G ou 5G localizados nas áreas afetadas.
O alerta foi gerado após constatação de umidade relativa do ar abaixo de 12% e temperaturas superiores a 35°C, condições que aumentam significativamente o risco de queimadas.
As regiões mais afetadas pelo alerta estão localizadas no norte, noroeste, centro e oeste do estado, abrangendo cidades como São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos.
De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil, essas áreas apresentam níveis críticos de risco para incêndios florestais e urbanos, exigindo atenção redobrada tanto da população quanto das autoridades locais.
A Defesa Civil emitiu orientações para a população aumentar a ingestão de líquidos a fim de evitar desidratação.
Especial atenção deve ser dada a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Além disso, a população deve evitar práticas que possam gerar queimadas, como o uso de fogo para limpeza de terrenos e o descarte de bitucas de cigarro em locais inadequados.
Este alerta faz parte do monitoramento contínuo das condições ambientais no estado, que enfrenta uma estação caracterizada por uma seca prolongada e altas temperaturas, colocando em risco tanto a saúde pública quanto o meio ambiente.