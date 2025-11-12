Que horas sai o resultado do CNU nesta quarta-feira? Veja como consultar

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU2) divulga nesta quarta-feira, 12, as notas finais da prova objetiva, junto com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para a próxima fase do concurso, marcada para 7 de dezembro.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta manhã que os resultados serão divulgados a partir das 16h. A consulta das notas pode ser realizada no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), organizadora do concurso.

Os candidatos poderão consultar os gabaritos definitivos das provas objetivas; as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas; os espelhos do seu próprio cartão-resposta; os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos; e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

Segundo o MGI, serão disponibilizados os extratos dos resultados, o que permitirá aos candidatos entender a composição da nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Quando saem os resultados finais do CNU?

Os resultados finais do CNU estão previstos para o dia 20 de fevereiro, quando será realizada a primeira convocação dos participantes classificados.

Com 1.294 locais de aplicação em 228 cidades, o chamado “Enem dos concursos” oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

As provas objetivas da segunda edição do concurso foram realizadas no dia 5 de outubro em todo o país e tiveram mais de 436 mil participantes.

O gabarito preliminar foi divulgado logo após o Concurso, no dia 6 de outubro, no site da FGV.

Veja o cronograma completo do CNU