Que horas começa o último debate para presidente na TV Globo hoje, 29/9

Hoje, 29/9, logo após a novela Pantanal, a TV Globo realizará o último debate à Presidência da República. Participarão sete dos 11 candidatos. O convite a apenas parte dos candidatos é comum e autorizado pela Justiça Eleitoral.

Esse será o último encontro dos candidatos antes das eleições 2022.

Que horas será o debate para presidente na TV Globo?

O debate presidencial da Globo acontecerá após a novela Pantanal, por volta das 22h30 e será mediado por William Bonner.

Quem são os candidatos convidados ao debate na TV Globo?

Participam os sete principais postulantes ao cargo de chefe do Executivo: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Felipe d’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

Como assistir ao debate presidencial ao vivo no Globoplay?

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente no Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo. Para assistir pelo Globoplay, é necessário baixar o aplicativo no celular ou direto na SmartTV.

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

Quem são os candidatos a presidente da República em 2022?

Ciro Gomes (PDT)

Eymael (Democracia Cristã)

Luiz Felipe d’Ávila (Novo)

Jair Bolsonaro (PL)

Leonardo Péricles (Unidade Popular)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Padre Kelmon (PTB)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (União Brasil)

Sofia Manzano (PCB)

Vera Lúcia (PSTU)

A legislação eleitoral (no artigo 46 da lei nº 13.488/2017) somente obriga, no entanto, que candidatos de partidos com mais de cinco cadeiras no Congresso sejam convidados para os debates (isto é, candidatos de partidos com cinco senadores ou deputados somados).

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022: