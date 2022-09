Pesquisa eleitoral: Lula está na frente em região com 42 milhões de eleitores

O ex-presidente Lula (PT) segue com vitória consolidada na região Nordeste, aponta nova rodada da pesquisa EXAME/IDEIA, divulgada nesta quinta-feira, 29. Na região, Lula tem 41 pontos de vantagem contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

No Nordeste, a intenção de voto para o primeiro turno (pergunta estimulada) é:

Lula: 62% dos votos;

62% dos votos; Bolsonaro: 21%;

21%; Ciro Gomes: 9%;

9%; Simone Tebet: 3%;

3%; Outros candidatos, indecisos, branco/nulo ou que não votarão somam, ao todo, 2%.

No Nordeste, 86% dos eleitores responderam que o voto está definido, enquanto 12% disseram que ainda pode mudar (os demais não souberam responder).

Embora já consolidada, a liderança de Lula no Nordeste é importante para consolidar o bolo de votos do candidato na eleição nacional. A região é a segunda com mais eleitores, 42,4 milhões de votos, segundo cálculos do Tribunal Superior Eleitoral, o equivalente a 27% dos votos do Brasil.

O Nordeste só fica atrás do Sudeste, que tem 66,7 milhões de eleitores (quase 43% do total).

O Nordeste é a única das cinco regiões em que Lula lidera com folga. Nas demais, o presidente Jair Bolsonaro lidera nas intenções de voto em duas regiões, Sul e Centro-Oeste. Enquanto isso, as duas regiões indefinidas são Sudeste e Norte, em que há empate técnico, mas com leve vantagem para Lula (veja os detalhes no mapa abaixo).

"Ao ver o mapa das intenções de voto nas regiões, é curioso notar que ele é bem similar ao de 2018, com Bolsonaro em vantagem no Sul e no Centro-Oeste, e o PT na frente no Nordeste. A diferença é justamente no Sudeste, que vai definir a eleição", disse Maurício Moura, fundador do IDEIA.

"Há quatro anos, o presidente venceu em Minas Gerais e em São Paulo. Agora, tudo mostra que Lula deve sair vitorioso nesses dois estados", diz Moura.

Lula tem 49% dos votos válidos em pesquisa nacional

Embora Lula apareça pouco à frente no Sudeste e no Norte, a vantagem está dentro da margem de erro, que é de seis pontos percentuais para os estratos (como as regiões específicas) e de três pontos percentuais para a pesquisa nacional.

Na nacional, que inclui amostra calculada para todo Brasil, Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 37% (veja aqui).

Em votos válidos, quando se excluem brancos e nulos, essa margem faz Lula chegar a 49% na pesquisa EXAME/IDEIA (veja no gráfico abaixo). Se um candidato atinge a marca de 50% mais um dos votos válidos, sai vitorioso em primeiro turno.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09782/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja aqui o relatório completo.

Segundo turno nas regiões

Na sondagem de segundo turno, em um cenário com Lula e Bolsonaro, a vantagem de Lula segue acima dos 40 pontos na região Nordeste. Nas demais regiões, a vantagem de Lula se amplia no Norte, mas a situação segue indefinida no Sudeste.

Perguntados em quem votariam em um cenário com Lula e Bolsonaro, as intenções de voto por região foram:

Norte

Bolsonaro: 41%

41% Lula: 50%

50% Ninguém/não sabe: 9%

Centro-Oeste

Bolsonaro: 46%

46% Lula: 40%

40% Ninguém/não sabe: 14%

Nordeste

Bolsonaro: 26%

26% Lula: 68%

68% Ninguém/não sabe: 6%

Sul

Bolsonaro: 50%

50% Lula: 42%

42% Ninguém/não sabe: 9%

Sudeste

Bolsonaro: 46%

46% Lula: 47%

47% Ninguém/não sabe: 6%.

