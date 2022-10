Debate da Globo 2º turno: qual situação o candidato tem direito de resposta?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão participar nesta sexta-feira, 28, do último debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República. O evento é organizado pela TV Globo.

Este é o segundo debate do segundo turno. No dia 16 de outubro, Lula e Bolsonaro se encontraram no evento organizado pela Band em parceira com um pool de veículos de comunicação. Corrupção, orçamento e pandemia foram os principais temas do debate.Veja como foi o debate entre Lula e Bolsonaro na Band.

No debate da Globo do primeiro turno, que aconteceu no dia 29 de setembro, Lula e Bolsonaro protagonizaram um embate de direito de respostas. O atual presidente fez nove pedidos, quatro foram concedidos. Já o candidato do PT fez seis solicitações e teve quatro pedidos atendidos. No total, foram 19 pedidos ao longo dos quatro blocos. O debate também contou com a participação de Soraya Thronicke, Simone Tebet, Ciro Gomes, Padre Kelmon e Felipe d'Avila.