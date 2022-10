Que horas começa o debate da Globo para governador de Pernambuco hoje, 27/10

A ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) e a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) vão participar nesta quinta-feira, 27, do último debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de Pernambuco. O evento é organizado pela TV Globo.

Arraes terminou na frente no primeiro turno, com 23,97% dos votos (1,17 milhões de votos), contra 20,58% de Lyra (1,0 milhão). As vagas ao segundo turno foram altamente disputadas, com outros três candidatos fazendo mais de 18% dos votos (Anderson Ferreira, do PL, Danilo Cabral, do PSB, e Miguel Coelho, do União Brasil). Veja aqui os resultados do primeiro turno detalhados.

Nas últimas pesquisas de intenção de voto, porém, Raquel Lyra aparece à frente contra Arraes até o fim desta quarta-feira, 26. Por ora, a única grande pesquisa divulgada em Pernambuco no segundo turno foi do instituto Ipec, que fez duas rodadas no estado desde a votação no primeiro turno.

Que horas será o debate para governador de Pernambuco na Globo?

O debate para governo de Pernambuco na TV Globo está marcado para as 22h.

Como assistir ao vivo o debate para governador de Pernambuco na Globo?

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo. O portal G1 também irá transmitir o debate ao vivo.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Como assistir o debate na Globo pelo computador

No computador, a forma mais fácil de assistir ao debate é pelo site do Globoplay. Siga o passo a passo para acessar:

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

- Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir o debate.

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir o debate com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir debate na Globo pelo celular

Pelo celular, para assistir ao debate da TV Globo, é preciso baixar o aplicativo do Globoplay. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui).

- Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui). Passo 2 - Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo;

- Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo; Passo 3 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir o debate.

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate sera dividido em quatro blocos.

O primeiro bloco será de tema livre. Cada candidato terá 15 minutos e poderá usar da forma que preferir.

O segundo bloco terá 20 minutos de debate com temas determinados, que será dividido em duas rodadas. Cada candidato irá escolher um tema por rodada que foi definido pelo jornalismo da TV Globo. Os candidatos terão cinco minutos de fala por rodada.

O terceiro bloco será de tema livre. Cada candidato terá 15 minutos e poderá usar da forma que preferir.

O quarto bloco terá 20 minutos e será novamente de temas definidos. As regras serão as mesmas do segundo bloco. Neste bloco, os candidatos terão 1 minuto e 30 segundos para considerações finais.

Os candidatos estarão em embate direto durante 60 minutos.

Os candidatos estarão livres para fazerem as perguntas que desejarem nos blocos de tema livre.

Os candidatos deverão controlar o tempo disponível para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

