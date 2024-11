Que horas acaba a prova do 2º dia do Enem 2024? Veja o tempo mínimo e máximo de realização do exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realiza neste domingo, 10, o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram nesta edição.

No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.

No segundo dia de provas, serão 90 questões objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Os aplicantes têm até às 18h30 para finalizar a primeira parte do exame, no horário de Brasília. Para os participantes com tempo adicional a prova termina às 19h30 e para os participantes da vídeoprova em Libras, 20h30.

O aluno que quiser levar o caderno de provas para a casa só poderá deixar a sala a partir das 18h, meia-hora antes do término do exame.

Qual horário da prova do Enem 2024?

A prova começa às 13h30, já com todos os alunos em sala e com o caderno com as questões do exame.

Que horas fecha o portão do Enem?

Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, pontualmente. Depois que os portões estiverem fechados, os alunos que não chegaram a tempo não poderão mais realizar a prova.

Como ver o local de prova do Enem 2024? Passo a passo para acessar o cartão de inscrição

Para acessar o cartão de inscrição, o candidato deve acessar a página do participante por meio do login da plataforma Gov.br. Será necessário informar o CPF e a senha.

É possível trocar o local de prova do ENEM?

Não. O Inep informa que não é possível alterar o local de prova depois que o processo de inscrição tenha sido encerrado.

Quando é o Enem 2024? Veja o calendário completo

03 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

10 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

20 de novembro: divulgação do gabarito;

13 de janeiro de 2025: divulgação do resultado.