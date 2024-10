Quase 540 mil pessoas ainda estão sem luz em São Paulo

Após dois dias sem energia elétrica, cerca de 537 mil clientes da Enel em São Paulo continuam sem serviço, afetados pelo apagão que atingiu a região metropolitana na última sexta-feira, 11, após fortes chuvas na região. Segundo a concessionária, o fornecimento foi restabelecido para aproximadamente 1,3 milhão de consumidores dos 2,1 milhões inicialmente prejudicados pela queda de luz provocada pelo temporal.

O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que cobrará do Ministério de Minas e Energia e da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) um detalhamento das medidas adotadas para resolver a situação. O governo estadual informou ainda que a Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) conduzirá uma investigação para apurar as responsabilidades pela demora no restabelecimento do serviço.

O Procon-SP também notificará a Enel para que a empresa explique a lentidão no retorno da energia, enquanto as reclamações se acumulam. Ao todo, 53 escolas foram afetadas pela falta de luz, com seis delas suspendendo as aulas. A Secretaria de Educação garantiu que o conteúdo pedagógico será reposto, de acordo com o cronograma das escolas.

Falta de água

A interrupção elétrica afetou também o abastecimento de água na Grande São Paulo. Segundo o governo estadual, diversos bairros da capital e municípios vizinhos enfrentam falhas no fornecimento de água, como Americanópolis, Vila do Encontro, Vila Clara e Ipiranga na capital; Jardim Atalaia em Cotia; Jordanésia e Parque São Roberto em Cajamar; e várias localidades de Mauá, incluindo o Parque São Vicente, Vila Santa Rosa e Jardim Guapituba. Além disso, a Sabesp relatou que São Roque e Araçariguama também foram afetados. Os moradores podem registrar ocorrências e solicitar atendimento pelo telefone 0800 0550195, WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site da Sabesp.

Pressão sobre a Enel e insatisfação

Em meio ao apagão, o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) demonstraram insatisfação com a Enel, sugerindo a rescisão do contrato com a concessionária. Em nota, a Aneel declarou que está avaliando a possibilidade de retirar os direitos de concessão da empresa, caso o problema persista.

1 /5 Temporal em São Paulo derruba árvore em frente a sede do banco Safra, na Avenida Santo Amaro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

2 /5 Muro desabada em São Caetano, na Rua Mariano Pamplona, após fortes chuvas atingirem o estado de SP (Chuvas no estado de São Paulo)

3 /5 Muro desabada na Rua Mariano Pamplona, em São Caetano do Sul, devido à forte chuva que atingiu o estado de SP nesta sexta-feira, 12 de outubro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

4 /5 Árvore caída no Parque Severo Gomes, em São Paulo, devido ao temporal desta sexta-feira, 12 de outubro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

5/5 Árvore caída na Rua Caiçara com Cancioneiro de Evora, em São Paulo, após o temporal desta sexta-feira, 12 (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

Como falar com a Enel?

A Enel São Paulo orienta os clientes que estão sem energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles: