São Paulo: oito bairros e quatro municípios seguem sem água após temporal; veja quais

Neste domingo, 13, a falta de energia elétrica decorrente do temporal ocorrido na noite de sexta-feira ainda impacta o abastecimento de água em várias regiões da Grande São Paulo. Ao menos oito bairros da capital e quatro municípios seguem afetados, segundo nota divulgada pela Sabesp.

A Sabesp orienta que todos os moradores da região metropolitana façam uso consciente da água armazenada em suas caixas-d'água, já que o sistema de abastecimento é integrado e a recuperação do fornecimento depende da normalização elétrica.

A empresa afirma que está em contato com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, para resolver a situação. Ao menos 900 mil moradores do Estado de São Paulo seguem sem luz. Os municípios de São Bernardo do Campo, Cotia e Taboão da Serra são os mais afetados, além da capital, com cerca de 552 mil clientes impactados.

Quais regiões estão sem água?

Na manhã deste domingo, as seguintes regiões continuam com o abastecimento de água afetado:

CAPITAL: Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara, Ipiranga

SÃO BERNARDO DO CAMPO: Nova Petrópolis

COTIA: Jardim Atalaia

CAJAMAR: Jordanésia, Parque São Roberto

MAUÁ: Pq. São Vicente (trecho), Zaíra, Vila Santa Rosa, Jd. Guapituba, Jd. São Jorge, Jd. Primavera, Jd. Ana, Itaussu (trecho), Vila Noêmia, Jd. Pedroso, Vila Assis Brasil, Vila N. S. das Vitórias, Carlina, Pq. das Américas, Vila João Ramalho, Jd. Oratório (trecho), Jd. Esperança, Vila Bocaina

Como registrar ocorrências?

Em caso de dúvidas ou para relatar problemas no abastecimento, a Sabesp disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)

0800 055 0195 (ligação gratuita) WhatsApp: (11) 3388-8000

(11) 3388-8000 Agência Virtual: www .sabesp .com .br

Quando volta a luz em SP?

Após o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, informar que não há previsão para a recuperação total do fornecimento de energia em São Paulo, a companhia comunicou aos moradores da cidade que espera restabelecer a energia até segunda-feira, 14, com horários variando entre 4h e 11h.

Segundo a Defesa Civil do estado, os ventos na zona sul da capital chegaram a 107 km/h, o maior registro na história. Antes, desde 1995 até agora, a rajada mais forte havia sido registrada no dia 3 de novembro de 2023, quando os ventos chegaram a 103,7 km/h.