Concursos: Caixa encerra inscrições hoje, com salários a partir de R$ 12,3 mil

Jornada de trabalho varia entre 30 e 40 horas a depender do cargo (Caixa/Divulgação)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13h57.
O prazo final para as inscrições do concurso público da Caixa Econômica Federal termina nesta segunda-feira, 8. O edital oferece 184 vagas distribuídas em seis cargos. Os salários variam entre R$ 12.371 e R$ 16.495, a depender da carga horária — que pode ser de 30 ou 40 horas por semana.
Os contratados também receberão assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
A Fundação Cesgranrio é responsável pelo concurso e vai seguir as políticas de inclusão definidas pela Caixa para seleção. Entenda qual percentual dedicado exclusivamente para cada grupo.
Os cargos para arquiteto e para engenheiros demandam oito horas de trabalho por dia, totalizando 40 horas semanais. Enquanto os médicos selecionados trabalham por seis horas diárias (30 horas por semana).
|Cargos
|Número de vagas
|Salários iniciais
|
Arquiteto
|
36
|
R$ 16.495
|
Engenheiro civil
|
103
|
R$ 16.495
|
Engenheiro de segurança
|
3
|
R$ 16.495
|
Engenheiro elétrico
|
13
|
R$ 16.495
|
Engenheiro mecânico
|
5
|
R$ 16.495
|
Médico do trabalho
|
24
|
R$ 12.371
Vale ressaltar que as vagas são para colocações estratégicas e exigem formações específicas.
A inscrição deve ser realizada até as 23h59 desta segunda-feira, 8. Os interessados precisam acessar o site da Fundação Cesgranrio e procurar pela aba "Inscrever-se".
Independentemente do cargo, é preciso pagar a taxa de inscrição de R$ 68. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico poderiam solicitar isenção da taxa, mas o prazo para contestação já foi encerrado.
O concurso é composto por cinco etapas. No edital, os candidatos conseguem obter mais informações a respeito das qualificações exigidas para cada vaga e descrição detalhada dos processos.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nas capitais do país e no Distrito Federal no dia 1° de fevereiro. As duas são realizadas no mesmo local e horário, com duração de cinco horas.
Os candidatos que não somarem 50% da pontuação total, dos conhecimentos básicos ou específicos, serão eliminados na prova objetiva. Na etapa discursiva, serão corrigidas apenas as respostas dos testantes que atingirem a aprovação na fase anterior.
Além disso, quem tirar menos de cinco pontos na dissertativa também será eliminado.
O local e o horário das provas estarão descritos no Cartão de Confirmação de Inscrição, que está disponível a partir de 27 de janeiro de 2026 na Área do Candidato, no site da Fundação Cesgranrio.
Os resultados serão divulgados em 26 de maio de 2026. Veja abaixo qual é o cronograma do concurso.