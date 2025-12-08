Concursos: Caixa encerra inscrições hoje, com salários a partir de R$ 12,3 mil

O prazo final para as inscrições do concurso público da Caixa Econômica Federal termina nesta segunda-feira, 8. O edital oferece 184 vagas distribuídas em seis cargos. Os salários variam entre R$ 12.371 e R$ 16.495, a depender da carga horária — que pode ser de 30 ou 40 horas por semana.

Os contratados também receberão assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

A Fundação Cesgranrio é responsável pelo concurso e vai seguir as políticas de inclusão definidas pela Caixa para seleção. Entenda qual percentual dedicado exclusivamente para cada grupo.

Pessoas com deficiência: 5% das vagas;

Pessoas negras: 25% das vagas;

Indígenas: 3% das vagas;

Quilombolas: 2% das vagas.

As vagas disponíveis no edital do concurso da Caixa

Os cargos para arquiteto e para engenheiros demandam oito horas de trabalho por dia, totalizando 40 horas semanais. Enquanto os médicos selecionados trabalham por seis horas diárias (30 horas por semana).

Cargos Número de vagas Salários iniciais Arquiteto 36 R$ 16.495 Engenheiro civil 103 R$ 16.495 Engenheiro de segurança 3 R$ 16.495 Engenheiro elétrico 13 R$ 16.495 Engenheiro mecânico 5 R$ 16.495 Médico do trabalho 24 R$ 12.371

Vale ressaltar que as vagas são para colocações estratégicas e exigem formações específicas.

Como se inscrever no concurso da Caixa?

A inscrição deve ser realizada até as 23h59 desta segunda-feira, 8. Os interessados precisam acessar o site da Fundação Cesgranrio e procurar pela aba "Inscrever-se".

Independentemente do cargo, é preciso pagar a taxa de inscrição de R$ 68. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico poderiam solicitar isenção da taxa, mas o prazo para contestação já foi encerrado.

Quais as etapas do concurso público?

O concurso é composto por cinco etapas. No edital, os candidatos conseguem obter mais informações a respeito das qualificações exigidas para cada vaga e descrição detalhada dos processos.

Etapa de Qualificação Técnica: a valiação de conhecimentos com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa conta com 70 perguntas;

valiação de conhecimentos com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa conta com 70 perguntas; Prova Discursiva: a segunda etapa também é eliminatória e classificatória, ela conta com uma questão dissertativa sobre um tema ligado aos conhecimentos específicos do cargo;

a segunda etapa também é eliminatória e classificatória, ela conta com uma questão dissertativa sobre um tema ligado aos conhecimentos específicos do cargo; Avaliação de Títulos: não elimina os candidatos, mas ajuda a somar pontos para classificação;

não elimina os candidatos, mas ajuda a somar pontos para classificação; Procedimento de verificação da condição declarada: avaliação é realizada apenas com candidatos que vão concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ);

avaliação é realizada apenas com candidatos que vão concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ); Procedimentos admissionais: comprova que o candidato atende aos requisitos e às condições pertinentes à contratação e à aplicação dos exames médicos necessários.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nas capitais do país e no Distrito Federal no dia 1° de fevereiro. As duas são realizadas no mesmo local e horário, com duração de cinco horas.

Os candidatos que não somarem 50% da pontuação total, dos conhecimentos básicos ou específicos, serão eliminados na prova objetiva. Na etapa discursiva, serão corrigidas apenas as respostas dos testantes que atingirem a aprovação na fase anterior.

Além disso, quem tirar menos de cinco pontos na dissertativa também será eliminado.

O local e o horário das provas estarão descritos no Cartão de Confirmação de Inscrição, que está disponível a partir de 27 de janeiro de 2026 na Área do Candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

Quando a Caixa divulga o resultado do concurso?

Os resultados serão divulgados em 26 de maio de 2026. Veja abaixo qual é o cronograma do concurso.