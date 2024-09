Os candidatos à prefeitura de São Paulo devem se reencontrar, pela quinta vez, no próximo dia 15 de setembro para o debate na TV Cultura. O evento está marcado para domingo, às 22h, com transmissão direta do Teatro B32, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista. De acordo com a organização, os seis candidatos que foram convidados já confirmaram a participação.

Estarão presentes os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). A TV Cultura também divulgu que o debate contará com cinco blocos. No primeiro, serão feitas perguntas programáticas a todos os candidatos. Entre o segundo e o quarto bloco, o candidato fará perguntas para outro candidato. O quinto e último bloco será dedicado às considerações finais.

Haverá transmissão na TV aberta pelo canal da Cultura, no app Cultura Play e no site da emissora e seus canais no Youtube, Facebook e Tik Tok, além da Rádio Cultura FM (103,3).

Até o momento, quatro encontros foram realizados. Os dois primeiros, promovidos pela Band e os jornais Estadão, Terra e FAAP, contaram com a presença dos principais candidatos. Apenas no terceiro encontro, realizado pela VEJA e a ESPM, compareceram somente Marçal, Tabata e Marina Helena. Interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL e do PSDB e do atual prefeito justificaram que tinham outros compromissos agendados. As campanhas também apontaram infrações nos debates anteriores.

Citando uma readequação das regras, Boulos, Datena e Nunes voltaram a participar no último debate, promovido pela TV Gazeta e o portal MyNews no domingo (28). O próximo evento ocorreria nesta quinta-feira, 5, pela Jovem Pan. Dois dias antes, porém, a emissora desmarcou o evento, alegando que alguns candidatos não confirmaram presença. Os nomes não foram revelados.

Próximos debates em SP

A Jovem Pan anunciou, contudo, que fará sabatinas com os candidatos no lugar do debate. As entrevistas estão previstas para ocorrer entre os dias 9 e 14 de setembro com uma hora de duração. Além do próximo debate na TV Cultura também estão previstos ao menos mais cinco encontros antes do primeiro turno das Eleições 2024, no dia 6 de outubro. Confira a agenda completa abaixo:

TV Cultura: 15 de setembro, às 22h;

UOL/ RedeTV: 17 de setembro, às 9h30;

SBT: 20 de setembro, a partir das 11h15;

Record: 28 de setembro, entre 21h e 23h15;

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.