Pela primeira vez desde o início das sondagens sobre as intenções de voto para prefeito de São Paulo, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) apareceu na liderança em três das cinco pesquisas eleitorais divulgadas entre a última segunda-feira, 26, e sexta-feira, 30.

Na primeira delas, do instituto Veritá, o ex-coach registrou 30,9%, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 21,6%. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), ficou em terceiro, com 14,2% das intenções de voto. Os outros dois estudos, da Futura Inteligência/100% Cidades e do instituto Gerp, também apontaram Marçal numericamente à frente, mas empatado com Boulos na liderança.

A pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) mostrou, porém, outro cenário, com o candidato do PSOL na liderança, com 23,1% das intenções, empatado tecnicamente com Nunes, que registra 21,6%. Já o estudo da Quaest indicou um empate triplo na corrida eleitoral em São Paulo, com Boulos marcando 22% e Nunes e Marçal com 19% cada.

Abaixo, você confere um resumo de cada uma das cinco pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados. Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Destaques das Pesquisas em SP na semana

FESPSP

A pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) divulgada nesta segunda-feira, 26, indicou Boulos numericamente à frente, com 23,1% das intenções de voto. No entanto, pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre o primeiro colocado e Nunes, que registra 21,6%.

Na terceira posição está Marçal com 16,8% das intenções de voto. Pela margem mínima de erro, o candidato à reeleição também está empatado com o influenciador. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece em quarto, com 10,7% da preferência eleitoral, empatado com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que registra 8,6%. Marina Helena (NOVO) tem 3,9%.

Essa foi a segunda pesquisa eleitoral da FESPSP sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo. Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em julho, Marçal foi o candidato que mais cresceu, com mais de 50% de aumento diante dos 11,4% que tinha no mês passado. Tabata também cresceu quatro pontos percentuais frente aos 4,7% dos votos que tinha em julho. Boulos, por outro lado, perdeu dois pontos de vantagem, Nunes e Datena perderam um ponto cada.

Pesquisa FESPSP em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23,1%

23,1% Ricardo Nunes (MDB): 21,6%

21,6% Pablo Marçal (PRTB): 16,8%

16,8% Datena (PSDB): 10,7%

10,7% Tabata Amaral (PSB): 8,6%

8,6% Marina Helena (NOVO): 3,9%

3,9% Bebeto Haddad (DC): 0,6%

0,6% Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

0,3% Ricardo Senese (UP): 0,3%

0,3% João Pimenta (PCO): 0,1%

0,1% Não sabe/Não respondeu: 3,8%

3,8% Branco/Nulo: 10,1%

Segundo Turno

A fundação também simulou um segundo turno entre os dois primeiros colocados na pesquisa. Nesse cenário, o atual prefeito seria reeleito com 41,9% dos votos, contra 36,2% de Boulos. Nunes, contudo, oscilou um ponto negativo em relação à pesquisa de julho, enquanto o candidato do PSOL aumentou um ponto. Brancos e nulos também aumentaram de 13,7% para 15,7%.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02735/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre os dias 20 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Veritá

Já na pesquisa do instituto de Uberlândia, o Veritá, o candidato do PRTB aparece com 30,9% das intenções de voto, seguido pelo adversário do PSOL, com 21,6% na segunda posição, e Nunes em terceiro, com 14,2%. Datena tem 6,3%, empatado tecnicamente com Tabata, que tem 5,8%, e Marina Helena, com 3,6%.

Pesquisa Veritá em SP:

Pablo Marçal (PRTB): 30,9%

30,9% Guilherme Boulos (PSOL): 21,6%

21,6% Ricardo Nunes (MDB): 14,2%

14,2% José Luiz Datena (PSDB): 6,3%

6,3% Tabata Amaral (PSB): 5,8%

5,8% Marina Helena (NOVO): 3,6%

3,6% Bebeto Haddad (DC): 1,7%

1,7% Ricardo Senese (UP): 0,4%

0,4% Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

0,3% João Pimenta (PCO): 0,1%

0,1% Indecisos: 9,7%

9,7% Brancos e Nulos: 5,4%

Pesquisa Espontânea

No levantamento espontâneo, 27,8% apontam que vão votar em Marçal. Boulos aparece com 19%, seguido por Nunes com 11,8%. Tabata aparece com 4,1%, enquanto Datena tem 3,5%. Cerca de 2,4% afirmaram que vão votar em branco ou nulo e 28% não escolheram nenhum nome.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02725/2024 e realizou 3.020 entrevistas entre os dias 22 e 26 de agosto, por meio de entrevistas individuais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quaest

Na pesquisa Quaest, divulgada na quarta, 28, pela TV Globo, o deputado federal do PSOL marcou 22% das intenções de voto, seguido pelos adversários do PRTB e do MDB, com 19% cada um. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão empatados na liderança.

Na terceira posição, Datena aparece com 12%, empatado tecnicamente com Tabata, que registra 8%. Marina Helena pontuou com 3%. São 7% os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo, e outros 8% se declaram indecisos.

Na comparação com o último levantamento, divulgado em julho, Marçal cresceu seis pontos percentuais, confirmando a tendência de alta do ex-coach registrada nas últimas pesquisas reveladas nesta semana. Boulos, que tinha 19%, variou positivamente três pontos percentuais, dentro do limite da margem de erro. Nunes teve uma oscilação negativa de dois pontos percentuais, passando de 21% para 19%. Datena, que tinha 19%, caiu sete pontos percentuais. Tabata oscilou três pontos percentuais positivamente.

A Quaest mostra que Marçal tem avançado na preferência do eleitorado que votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Pesquisa Quaest em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 22%

22% Pablo Marçal (PRTB): 19%

19% Ricardo Nunes (MDB): 19%

19% Datena (PSDB): 12%

12% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Marina Helena (NOVO): 3%

3% Bebeto Haddad (DC): 2%

2% João Pimenta (PCO): 0%

0% Ricardo Senese (UP): 0%

0% Altino Prazeres (PSTU): 0%

0% Indecisos: 8%

8% Branco/nulo/não vai votar: 7%

Boulos e Marçal empatados no 2º turno

Na simulação de intenções de votos no segundo turno, Boulos e Marçal aparecem empatados, com 38% cada. Outros 19% dizem que anulam ou votam em branco ou nulo. Indecisos são 5%.

Na disputa com Nunes, Boulos perderia se a eleição fosse hoje, com 46% das intenções de voto do atual mandatário, contra 33% do deputado federal do PSOL. No levantamento entre Nunes e Marçal, o atual prefeito aparece à frente, com 47% ante 26%.

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 1.200 eleitores de São Paulo entre 25 e 27 de agosto e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08379/2024. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%.

Futura Inteligência

Na pesquisa do Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada na quarta, Marçal marcou 25,2% das intenções de voto. Boulos tem 23,3%, empatado tecnicamente na liderança pela margem de erro. Nunes aparece com 17,9%, empatando com o deputado do PSOL na segunda posição. Datena tem 9,6%, tecnicamente empatado com Tabata, com 6,2%. Marina Helena tem 2,3%.

Pesquisa Futura em SP:

Pablo Marçal: 25,2%

25,2% Guilherme Boulos: 23,3%

23,3% Ricardo Nunes: 17,9%

17,9% Datena: 9,6%

9,6% Tabata Amaral: 6,2%

6,2% Marina Helena: 2,3%

2,3% Ricardo Senese: 0,4%

0,4% Altino Prazeres: 0,3%

0,3% Bebeto Haddad: 0,0%

0,0% João Pimenta: 0,0%

0,0% Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%

5,9% NS/NR/Indeciso: 8,8%

Por causa do arredondamento na segunda casa decimal, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

Boulos e Marçal empatados no segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, Boulos aparece numericamente à frente, com 39,4%, contra 39,3% de Marçal. Pela margem de erro, a dupla está tecnicamente empatada. Em uma eventual disputa contra o atual prefeito, o ex-coach perderia por 45,3% contra 29,9%. Nunes vence Boulos por 46,7% a 30,9%, e também supera Datena e Tabata. O deputado federal, por sua vez, vence Tabata Amaral e fica praticamente empatado com Datena.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-04229/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre os dias 20 e 24 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Gerp

Pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta sexta-feira, 30, apontou para um empate triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Numericamente à frente, Marçal tem 24% das intenções de voto, seguido por Boulos, que registra 22%, e por Nunes, com 19%. Pela margem de erro, que é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

No segundo pelotão da pesquisa está o candidato do PSDB, que soma 8% das intenções de voto, empatado com a deputada federal do PSB, que também tem 8%. Essa é a segunda pesquisa do instituto de Niterói, no Rio de Janeiro, sobre a corrida eleitoral em São Paulo. Na comparação com levantamento anterior, divulgado em junho com os mesmos nomes presentes na nova pesquisa, o ex-coach foi quem mais cresceu, após subir 15 pontos percentuais, indo de 9% para 24%. O atual prefeito oscilou dois pontos negativos, dentro da margem de erro, passando de 21% para 19%. Já o deputado do PSOL oscilou dois pontos percentuais positivos, indo de 20% para 22%.

Pesquisa Gerp em SP:

Pablo Marçal (PRTB): 24%

24% Guilherme Boulos (PSOL): 22%

22% Ricardo Nunes (MDB): 19%

19% Datena (PSDB): 8%

8% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Marina Helena (NOVO): 2%

2% João Pimenta (PCO): 0%

0% Ricardo Senese (UP): 0%

0% Altino Prazeres (PSTU): 0%

0% Fernando Fantauzzi (DC): 0%

0% Nenhum deles: 7%

7% Não sabe/Não respondeu: 11%

Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 101%, e não 100%.

O levantamento mostra que Marçal lidera as intenções de voto entre eleitores das zonas leste e norte, onde registra 25% e 29% da preferência eleitoral. Já Boulos lidera no centro da capital paulista, com 36%, contra 3% do ex-coach na região, e na zona oeste com 27%.

Nunes sai na frente na zona sul, seu reduto eleitoral, com 22%. No entanto, o percentual é apenas um ponto a mais do que o registrado pelos adversários do PRTB e PSOL. O candidato à reeleição também aparece bem no centro, com 29% das intenções de voto, mas vai pior na zona leste, com 15%. No recorte regional, os demais candidatos não registram pontuações significativas.

No recorte por gênero, Marçal lidera entre os homens, com 34%, contra 21% de Boulos e 18% de Nunes. O influenciador, por outro lado, perde para o deputado e o prefeito entre as mulheres, eleitorado em que registra 15%. Nesse segmento, o candidato do PSOL lidera com 23%, seguido pelo adversário do MDB, que soma 20%.

No quesito idade, Marçal vai melhor entre as pessoas de 18 a 44 anos, com mais de 30% nas três faixas etárias. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, ele vai pior, com 15%. Boulos, por sua vez, lidera entre os idosos, com 26%, e Nunes entre os que têm de 45 a 59 anos. No recorte por renda familiar, Nunes lidera apenas entre aqueles que ganham até um salário mínimo e vai pior entre os que têm renda acima de 20 salários mínimos.

Marçal se destaca entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos e os que ganham acima de 20 salários mínimos. Boulos vai bem entre os que ganham de 1 a 2 salários mínimos e lidera com folga entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos. A pesquisa também aponta que 21% das pessoas que recebem até um salário mínimo não sabem ou não quiseram responder em quem votarão.

A pesquisa Gerp foi registrada no TSE como SP-05409/2024 e ouviu 1.250 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,55%.