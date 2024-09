O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 26,2% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), 23,9%, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 20,6%, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quinta-feira, 5.

Pela margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados na liderança.

Na comparação com o levantamento anterior do instituto, publicado no último dia 28, Nunes cresceu seis pontos percentuais e ultrapassou Boulos numericamente. O deputado federal oscilou negativamente 2,7 p.p., enquanto Marçal variou um ponto percentual positivo.

Na sequência, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 8,9%, tecnicamente empatado com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 6,7%. Marina Helena (NOVO) tem 2,2%. Os três candidatos oscilaram dentro da margem de erro na comparação com o levantamento anterior.

Os demais quatro candidatos não somam mais de 1% cada. Os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo são 4,5%, enquanto os indecisos são 5,4%.

Intenções de voto em São Paulo:

Pablo Marçal (PRTB): 26,2%

Ricardo Nunes (MDB): 23,9%

Guilherme Boulos (PSOL): 20,6%

Datena (PSDB): 8,9%

Tabata Amaral (PSB): 6,7%

Marina Helena (NOVO): 2,2%

Bebeto Haddad (DC): 0,9%

Ricardo Senese (UP): 0,4%

João Pimenta (PCO): 0,2%

Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,5%

4,5% NS/NR/Indeciso: 5,4%

Simulações de segundo turno

O instituto também realizou seis simulações de segundo turno. O atual prefeito seria reeleito na disputa contra Marçal, Boulos, Tabata e Datena. O candidato do PRTB e a candidata do PSB aparecem numericamente à frente de Boulos, mas tecnicamente empatados.

Cenários de segundo turno:

Ricardo Nunes: 54,1% | Guilherme Boulos: 27,8%

Ricardo Nunes: 55,0% | Tabata Amaral: 25,4%

Ricardo Nunes: 50,7% | Pablo Marçal: 29,9%

Ricardo Nunes: 57,7% | José Luiz Datena: 21,7%

Pablo Marçal: 43,4% | Guilherme Boulos: 37,7%

43,4% | 37,7% Tabata Amaral: 33,1% | Guilherme Boulos: 32,8%

Marçal lidera na espontânea

Na pesquisa espontânea, Pablo Marçal aparece na liderança com 22,5% das intenções de voto, seguido por Nunes e Boulos empatados com 18% cada. O ex-coach cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, o deputado do PSOL perdeu um ponto e o prefeito ganhou seis pontos, acima da margem de erro.

Intenções de voto espontâneas:

Pablo Marçal: 22,5%

Ricardo Nunes: 18,0%

Guilherme Boulos: 18,0%

Tabata Amaral: 4,5%

Datena: 3,3%

Marina Helena: 1,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,7%

Outros: 1,4%

1,4% NS/NR/Indeciso: 24,0%

Rejeição dos candidatos

No levantamento que mede a rejeição dos candidatos, Guilherme Boulos lidera com 42,7% de rejeição, seguido por Pablo Marçal com 33,7%. O terceiro mais rejeitado é Datena, com 29,4%. Outros candidatos com rejeição significativa incluem Tabata Amaral (16,3%) e Ricardo Nunes (13%).

Percentuais de rejeição:

Guilherme Boulos: 42,7%

Pablo Marçal: 33,7%

Datena: 29,4%

Tabata Amaral: 16,3%

16,3% Ricardo Nunes: 13%

13% Marina Helena: 11,6%

Influência dos apoios

Na avaliação de apoios, 51,7% afirmam que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O percentual de eleitores que fazem a mesma afirmação para Lula é de 53,4% – aumento de 10 pontos percentuais. Na comparação com o atual presidente, Bolsonaro tem o maior porcentagem de eleitores que votariam com certeza em um nome apoiado pelo ex-presidente, 19,9%, contra 16,9% de Lula.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-05220/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 2 e 4 de setembro, com uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.