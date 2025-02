Quando sai a lista de espera do Sisu 2025?

Os estudantes que manifestaram interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 poderão acessar o resultado do processo a partir desta quarta-feira, 12, segundo calendário do Ministério da Educação (MEC).

Segundo o ministério, o resultado deve ser consultado no site das instituições públicas de educação superior participantes do programa. Cabe aos candidatos acompanhar as convocações efetuadas pelas universidades.

A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano de 2025 pelas instituições participantes do Sisu, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. As datas de matrícula e início das aulas serão definidas em edital próprio de cada instituição participante, segundo o MEC.

Ao todo, esta edição do Sisu de 2025 teve 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.

Que horas sai o resultado da lista de espera do Sisu?

Diferente da chamada regular, o resultado da lista de espera não será divulgada pelo MEC.

A convocação dos candidatos para matrícula na Lista de Espera é de responsabilidade das próprias instituições de ensino. Portanto, é fundamental que os candidatos acompanhem as convocações da Lista de Espera diretamente com a instituição de ensino à qual manifestaram interesse.

Como acessar o resultado da lista de espera do Sisu?

Para consultar o resultado da lista de espera, o candidato deve acessar o site da universidade que tenhamanifestado interesse. Por isso, é importante verificar as informações no site da universidade e redes sociais. A convocação pode ocorrer no decorrer de todo o ano de 2025.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo MEC que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A cada edição, as instituições públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos. Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados conforme a ordem de classificação, levando em consideração o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.

Como é feita a seleção dos candidatos no Sisu?

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, será aplicada a reserva de vagas prevista pela Lei de Cotas. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos que realmente necessitam de políticas compensatórias para acesso ao ensino superior.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Todas as instituições participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados pelo Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições durante todo o ano para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso.