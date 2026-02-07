Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Nova York pode se aproximar do recorde histórico de frio neste fim de semana

Prefeito alerta para temperaturas de até -23,3°C e mantém Código Azul ativo na cidade

Nova York: prefeitura mantém alerta de congelamento após avanço de nova frente de ar ártico, com previsão de frio extremo (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Nova York: prefeitura mantém alerta de congelamento após avanço de nova frente de ar ártico, com previsão de frio extremo (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14h55.

A Nova York pode registrar neste fim de semana temperaturas próximas ao seu recorde histórico de frio, em razão de uma nova frente de ar ártico que avança sobre a cidade desde janeiro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo prefeito Zohran Mamdani.

“Estamos caminhando para alguns dos dias mais frios até agora, com temperaturas reais que devem despencar para -23,3°C, o que representa condições letais”, afirmou Mamdani durante entrevista coletiva, segundo a EFE.

Caso a previsão se confirme, este fim de semana poderá figurar como o terceiro mais frio já registrado na cidade. O recorde absoluto ocorreu em 9 de fevereiro de 1934, quando os termômetros marcaram -26°C, seguido por 30 de dezembro de 1917, com -25°C, de acordo com medições da estação da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) localizada no Central Park.

Apesar de algumas tardes desta semana terem registrado temperaturas de até 1,1°C, o prefeito alertou que os próximos dias devem ser marcados por condições “frias demais e perigosas para sobreviver”.

Desde 19 de janeiro, a prefeitura mantém ativado o chamado Código Azul, protocolo de alerta para risco de congelamento. Segundo a EFE, desde a chegada da primeira onda de frio ártico no fim do mês passado, 17 pessoas morreram por causas associadas às baixas temperaturas.

Acompanhe tudo sobre:FrioNova York

Mais de Mundo

Cuba fecha hotéis e realoca turistas diante de cerco petrolífero dos EUA

Eleições no Japão: Takaichi deve vencer disputa com apoio de jovens e de Trump

Zelensky aponta possível acordo de US$ 12 trilhões entre Rússia e EUA

Hillary e Bill Clinton pedem depoimento público sobre vínculos com Epstein

Mais na Exame

Ciência

Anvisa investiga mortes por pancreatite associadas a canetas emagrecedoras

Inteligência Artificial

Big techs projetam investimento de US$ 650 bilhões para dominar IA em 2026

Tecnologia

Starlink bloqueia antenas usadas por tropas russas na Ucrânia

Mundo

Cuba fecha hotéis e realoca turistas diante de cerco petrolífero dos EUA