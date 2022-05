Quando acaba o frio? Veja qual é a previsão para o fim de semana

Após dias de frio recorde em todo o Brasil, a previsão do tempo aponta que as temperaturas devem começar a aumentar no fim de semana.

A expectativa é que os próximos dias sejam cada vez mais ensolarados, embora com madrugadas ainda frias nas principais capitais do Brasil.

Na quinta-feira, 19, a cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro, registrou a menor temperatura do Brasil, segundo o Inmet, com -2,4ºC. Em seguida vieram Ituverava (SP), com 0,9ºC, e Jardim da Boa Serra (SC), com 1,2ºC.

Belo Horizonte (MG) foi a capital com as menores temperaturas na quinta-feira, seguida por Brasília.

🥶#FrioBR: Confira as menores temperaturas de algumas capitais hoje (19): Belo Horizonte: 4,4ºC

Brasília: 4,9ºC

Goiânia: 5,6ºC

Curitiba: 6,6ºC

Campo Grande: 7,1ºC

São Paulo: 7,1ºC

Cuiabá: 10,2ºC

Porto Alegre: 11,2ºC

Rio de Janeiro: 11,5ºC

Vitória: 11,6ºC

Florianópolis: 15,6ºC — INMET (@inmet_) May 19, 2022

Nesta sexta-feira, 20, a região metropolitana de São Paulo teve sua madrugada mais fria do ano, superando, inclusive, noites anteriores, segundo o histórico de monitoramento Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE da Prefeitura de São Paulo.

A média de temperatura mínima foi de 6,3°C. A temperatura superou a quarta-feira, 18, que detinha o recorde anterior do ano, com média da mínima de 7,0°C.

"A presença do centro da massa de ar seco e frio sobre o leste paulista garante um dia com predomínio de sol e temperatura em elevação. Hoje a máxima alcança os 17°C e os menores índices de umidade se aproximam dos 35%. A partir do fim da tarde, os termômetros voltam a apresentar rápido declínio", disse o CGE em nota.

A instituição afirma ainda que a umidade tende a ficar baixa nos momentos mais ensolarados do dia, abaixo de 30%.

Veja previsão do tempo para o fim de semana nas capitais, segundo o Inmet

Aracajú

Sexta-feira: Mínima: 23ºC / Máxima: 26ºC

Sábado: Mínima: 22ºC / Máxima: 29ºC

Domingo: Mínima: 22ºC / Máxima: 28ºC

Belém

Sexta-feira: Mínima: 23ºC / Máxima: 33ºC

Sábado: Mínima: 23ºC / Máxima: 33ºC

Domingo: Mínima: 22ºC / Máxima: 29ºC

Belo Horizonte

Sexta-feira: Mínima: 6ºC / Máxima: 21ºC

Sábado: Mínima: 8ºC / Máxima: 22ºC

Domingo: Mínima: 10ºC / Máxima: 23ºC

Boa Vista

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 28ºC

Sábado: Mínima: 21ºC / Máxima: 29ºC

Domingo: Mínima: 23ºC / Máxima: 30ºC

Brasília

Sexta-feira: Mínima: 5ºC / Máxima: 22ºC

Sábado: Mínima: 8ºC / Máxima: 24ºC

Domingo: Mínima: 9ºC / Máxima: 25ºC

Campo Grande

Sexta-feira: Mínima: 8ºC / Máxima: 22ºC

Sábado: Mínima: 9ºC / Máxima: 24ºC

Domingo: Mínima: 11ºC / Máxima: 26ºC

Cuiabá

Sexta-feira: Mínima: 10ºC / Máxima: 25ºC

Sábado: Mínima: 13ºC / Máxima: 28ºC

Domingo: Mínima: 15ºC / Máxima: 30ºC

Curitiba

Sexta-feira: Mínima: 5ºC / Máxima: 16ºC

Sábado: Mínima: 8ºC / Máxima: 18ºC

Domingo: Mínima: 5ºC / Máxima: 20ºC

Florianópolis

Sexta-feira: Mínima: 10ºC / Máxima: 20ºC

Sábado: Mínima: 12ºC / Máxima: 22ºC

Domingo: Mínima: 12ºC / Máxima: 21ºC

Fortaleza

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 32ºC

Sábado: Mínima: 24ºC / Máxima: 32ºC

Domingo: Mínima: 23ºC / Máxima: 33ºC

Goiânia

Sexta-feira: Mínima: 6ºC / Máxima: 23ºC

Sábado: Mínima: 9ºC / Máxima: 27ºC

Domingo: Mínima: 11ºC / Máxima: 28ºC

João Pessoa

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 32ºC

Sábado: Mínima: 23ºC / Máxima: 31ºC

Domingo: Mínima: 24ºC / Máxima: 31ºC

Macapá

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 28ºC

Sábado: Mínima: 24ºC / Máxima: 30ºC

Domingo: Mínima: 24ºC / Máxima: 30ºC

Maceió

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 28ºC

Sábado: Mínima: 22ºC / Máxima: 27ºC

Domingo: Mínima: 22ºC / Máxima: 28ºC

Manaus

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 29ºC

Sábado: Mínima: 24ºC / Máxima: 31ºC

Domingo: Mínima: 23ºC / Máxima: 31ºC

Natal

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 30ºC

Sábado: Mínima: 24ºC / Máxima: 29ºC

Domingo: Mínima: 23ºC / Máxima: 30ºC

Palmas

Sexta-feira: Mínima: 17ºC / Máxima: 30ºC

Sábado: Mínima: 18ºC / Máxima: 32ºC

Domingo: Mínima: 20ºC / Máxima: 32ºC

Porto Alegre

Sexta-feira: Mínima: 11ºC / Máxima: 18ºC

Sábado: Mínima: 8ºC / Máxima: 20ºC

Domingo: Mínima: 10ºC / Máxima: 19ºC

Porto Velho

Sexta-feira: Mínima: 16ºC / Máxima: 29ºC

Sábado: Mínima: 18ºC / Máxima: 31ºC

Domingo: Mínima: 20ºC / Máxima: 32ºC

Recife

Sexta-feira: Mínima: 24ºC / Máxima: 31ºC

Sábado: Mínima: 23ºC / Máxima: 29ºC

Domingo: Mínima: 23ºC / Máxima: 28ºC

Rio Branco

Sexta-feira: Mínima: 15ºC / Máxima: 27ºC

Sábado: Mínima: 18ºC / Máxima: 30ºC

Domingo: Mínima: 18ºC / Máxima: 29ºC

Rio de Janeiro

Sexta-feira: Mínima: 13ºC / Máxima: 25ºC

Sábado: Mínima: 13ºC / Máxima: 25ºC

Domingo: Mínima: 14ºC / Máxima: 26ºC

Salvador

Sexta-feira: Mínima: 22ºC / Máxima: 28ºC

Sábado: Mínima: 22ºC / Máxima: 28ºC

Domingo: Mínima: 21ºC / Máxima: 28ºC

São Luís

Sexta-feira: Mínima: 23ºC / Máxima: 31ºC

Sábado: Mínima: 24ºC / Máxima: 31ºC

Domingo: Mínima: 24ºC / Máxima: 29ºC

São Paulo

Sexta-feira: Mínima: 7ºC / Máxima: 18ºC

Sábado: Mínima: 8ºC / Máxima: 21ºC

Domingo: Mínima: 9ºC / Máxima: 23ºC

Teresina

Sexta-feira: Mínima: 23ºC / Máxima: 30ºC

Sábado: Mínima: 23ºC / Máxima: 31ºC

Domingo: Mínima: 23ºC / Máxima: 32ºC

Vitória

Sexta-feira: Mínima: 13ºC / Máxima: 26ºC

Sábado: Mínima: 14ºC / Máxima: 26ºC

Domingo: Mínima: 14ºC / Máxima: 26ºC

Fonte: Inmet, em 20 de maio.