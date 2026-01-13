Quando sai a 1ª lista de aprovados do Insper? Veja cronograma completo

Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16h40.
Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 16h52.
O Insper deve divulgar nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a primeira chamada do vestibular 2026 para o curso de Administração, o horário não foi divulgado pela instituição.
Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula até o dia 17 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial da instituição.
Na mesma data, também será publicado o resultado do processo de concessão de bolsas de estudo para candidatos do Exame Vestibular. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.
A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.
Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.
|Etapa
|Data
|Resultado das bolsas (Exame Vestibular)
|14/01/2026
|Divulgação da 1ª chamada (Vestibular)
|14 a 17/01/2026
|Divulgação da 2ª chamada (Vestibular)
|21 a 24/01/2026
|Divulgação da 3ª chamada (Vestibular)
|28 a 30/01/2026
|1ª chamada – ENEM, SAT, IB, Olímpica
|28 a 30/01/2026
|Início das atividades de boas-vindas
|02/02/2026
|Início do semestre letivo
|09/02/2026