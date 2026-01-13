Quando sai a 1ª lista de aprovados do Insper? Veja cronograma completo

O Insper deve divulgar nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a primeira chamada do vestibular 2026 para o curso de Administração, o horário não foi divulgado pela instituição.

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula até o dia 17 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial da instituição.

Na mesma data, também será publicado o resultado do processo de concessão de bolsas de estudo para candidatos do Exame Vestibular. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.

Veja o cronograma: