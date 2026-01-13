Carreira

Quando sai a 1ª lista de aprovados do Insper? Veja cronograma completo

Candidatos aprovados devem fazer matrícula dentro dos prazos estimados

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16h40.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 16h52.

O Insper deve divulgar nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a primeira chamada do vestibular 2026 para o curso de Administração, o horário não foi divulgado pela instituição.

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula até o dia 17 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial da instituição.

Na mesma data, também será publicado o resultado do processo de concessão de bolsas de estudo para candidatos do Exame Vestibular. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.

Veja o cronograma:

EtapaData
Resultado das bolsas (Exame Vestibular)14/01/2026
Divulgação da 1ª chamada (Vestibular)14 a 17/01/2026
Divulgação da 2ª chamada (Vestibular)21 a 24/01/2026
Divulgação da 3ª chamada (Vestibular)28 a 30/01/2026
1ª chamada – ENEM, SAT, IB, Olímpica28 a 30/01/2026
Início das atividades de boas-vindas02/02/2026
Início do semestre letivo09/02/2026
