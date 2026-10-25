Qual a idade de Lula e de Flávio Bolsonaro?

RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e completa 81 em 27 de outubro de 2026, dois dias depois do segundo turno. Flávio Bolsonaro tem 45 anos. Os dois candidatos à Presidência têm uma diferença de idade de 35 anos.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 80 anos, e Flávio Bolsonaro (PL) tem 45 anos. A diferença de idade entre os candidatos à Presidência que disputam o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, é de 35 anos.

Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Caetés, então distrito de Garanhuns (PE), e completa 81 anos dois dias depois da votação. Embora sua certidão de nascimento registre 6 de outubro, o presidente comemora o aniversário na data informada pela família.

Flávio Bolsonaro nasceu em 30 de abril de 1981. Senador pelo Rio de Janeiro desde 2019 e filho mais velho de Jair Bolsonaro, disputa a Presidência pela primeira vez.

Lula foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, aos 57 anos. Caso vença o segundo turno, tomará posse para o quarto mandato em 1º de janeiro de 2027, aos 81 anos.

A idade também entrou no debate eleitoral. Em março, Flávio comparou Lula a um "Opala velho". O presidente afirma ter disposição física para governar por mais quatro anos.

Eleições 2026: segundo turno, votação e apuração

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os dois candidatos avançaram após o resultado do primeiro turno da eleição presidencial, realizado em 4 de outubro.

Para participar do segundo turno, o eleitor deve conferir seu local de votação. A Justiça Eleitoral informou que mais de 4 mil seções eleitorais mudaram de endereço entre os dois turnos.

Quem não compareceu às urnas em 4 de outubro pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular. A ausência anterior deve ser justificada separadamente.

A EXAME preparou um guia de votação das eleições de 2026, com orientações sobre documentos, identificação e uso da urna eletrônica. Quem não puder comparecer deve consultar como justificar o voto.

No segundo turno, apenas os votos válidos entram no cálculo do resultado. Entenda como funcionam os votos brancos, nulos e as abstenções.

Os eleitores poderão acompanhar o resultado do segundo turno das eleições de 2026 em tempo real pela cobertura especial da EXAME. O veículo também fará uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube, com informações sobre a disputa presidencial e as eleições estaduais.