Qual a idade de Lula e de Flávio Bolsonaro?

Lula e Flávio: diferença de idade é de 35 anos (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 04h00.
Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e completa 81 em 27 de outubro de 2026, dois dias depois do segundo turno. Flávio Bolsonaro tem 45 anos. Os dois candidatos à Presidência têm uma diferença de idade de 35 anos.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 80 anos, e Flávio Bolsonaro (PL) tem 45 anos. A diferença de idade entre os candidatos à Presidência que disputam o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, é de 35 anos.
Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Caetés, então distrito de Garanhuns (PE), e completa 81 anos dois dias depois da votação. Embora sua certidão de nascimento registre 6 de outubro, o presidente comemora o aniversário na data informada pela família.
Flávio Bolsonaro nasceu em 30 de abril de 1981. Senador pelo Rio de Janeiro desde 2019 e filho mais velho de Jair Bolsonaro, disputa a Presidência pela primeira vez.
Lula foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, aos 57 anos. Caso vença o segundo turno, tomará posse para o quarto mandato em 1º de janeiro de 2027, aos 81 anos.
A idade também entrou no debate eleitoral. Em março, Flávio comparou Lula a um "Opala velho". O presidente afirma ter disposição física para governar por mais quatro anos.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Os dois candidatos avançaram após o resultado do primeiro turno da eleição presidencial, realizado em 4 de outubro.
Para participar do segundo turno, o eleitor deve conferir seu local de votação. A Justiça Eleitoral informou que mais de 4 mil seções eleitorais mudaram de endereço entre os dois turnos.
Quem não compareceu às urnas em 4 de outubro pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular. A ausência anterior deve ser justificada separadamente.
A EXAME preparou um guia de votação das eleições de 2026, com orientações sobre documentos, identificação e uso da urna eletrônica. Quem não puder comparecer deve consultar como justificar o voto.
No segundo turno, apenas os votos válidos entram no cálculo do resultado. Entenda como funcionam os votos brancos, nulos e as abstenções.
Os eleitores poderão acompanhar o resultado do segundo turno das eleições de 2026 em tempo real pela cobertura especial da EXAME. O veículo também fará uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube, com informações sobre a disputa presidencial e as eleições estaduais.
Lula tem 80 anos e completa 81 em 27 de outubro de 2026, dois dias depois do segundo turno das eleições presidenciais.
Flávio Bolsonaro tem 45 anos. O senador nasceu em 30 de abril de 1981.
Lula é 35 anos mais velho que Flávio Bolsonaro. Os dois nasceram em 1945 e 1981, respectivamente.
Lula comemora o aniversário em 27 de outubro. Em 2026, completa 81 anos dois dias depois do segundo turno.
Caso seja reeleito, Lula terá 81 anos na posse presidencial de 1º de janeiro de 2027.
O segundo turno será realizado no domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Os resultados poderão ser acompanhados pela página de apuração da EXAME e pela transmissão ao vivo no YouTube.