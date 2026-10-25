Lula x Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe para o STF e o Judiciário

RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam propostas diferentes para o Supremo Tribunal Federal (STF) nas eleições de 2026. Flávio defende limitar decisões individuais dos ministros, estabelecer mandatos e alterar as competências da Corte. O programa de Lula não prevê mudanças estruturais no STF, mas o presidente já se manifestou favoravelmente a mandatos com prazo determinado. O debate ocorre em meio à possibilidade de o próximo presidente indicar ao menos três ministros e às controvérsias envolvendo Alexandre de Moraes.

O futuro do Supremo Tribunal Federal (STF) é um dos pontos de divergência entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O tema ganha peso na disputa porque o próximo presidente poderá indicar ao menos três ministros da Corte.

Flávio defende mandatos para os ministros, limites às decisões monocráticas — tomadas individualmente — e mudanças nas regras de indicação ao tribunal. O senador também apoia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, cuja análise e julgamento cabem ao Senado.

O programa de Lula não prevê mudanças institucionais no STF. Em entrevistas recentes, porém, o presidente se manifestou a favor de mandatos com prazo determinado para os ministros e afirmou que Moraes “deve explicações para o povo brasileiro”. O petista fala em uma reforma no Judiciário.

Relator de processos que levaram à condenação de bolsonaristas, Alexandre de Moraes passou a ser citado no caso do Banco Master após a revelação de um contrato de R$ 131 milhões entre a instituição e o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes. O ministro nega ilegalidades.

O que Lula propõe para o STF e o judiciário?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propõe manter o diálogo com integrantes do Judiciário para aperfeiçoar o sistema de Justiça, com respeito à autonomia dos Poderes. No plano de governo apresentado ao TSE, o candidato à reeleição atribui a demora nas decisões ao excesso de processos e de instâncias de recurso.

O programa não detalha medidas para reduzir essa morosidade. O texto defende a independência, a harmonia e a cooperação entre os Poderes em todos os níveis da Federação, assim como a participação social e a liberdade de opinião no debate democrático.

"Propomos a continuidade do diálogo permanente com os atores do Judiciário, respeitada a autonomia dos Poderes, para estimular o aperfeiçoamento do sistema de Justiça", diz o texto da proposta de Lula.

O que Flávio propõe para o STF e o judiciário?

O senador Flávio Bolsonaro (PL) propõe restringir a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) ao papel de Corte Constitucional. No plano de governo apresentado ao TSE, o candidato defende retirar do tribunal as competências criminais originárias, para que parlamentares sejam julgados em outras instâncias, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou os Tribunais Regionais Federais (TRFs).

O programa prevê limitar decisões individuais de ministros e priorizar julgamentos colegiados. Também propõe rever o alcance das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) e quem pode apresentar essas ações, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) e as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs).

Entre as medidas estão uma quarentena de um ano para a indicação de ministros de Estado ao STF e o impedimento de parentes de magistrados até o terceiro grau, e dos respectivos escritórios, de atuar no tribunal do juiz.

Flávio também defende ampliar a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com revisão de suas competências para limitar a atuação de natureza legislativa. Segundo o programa, as mudanças buscam restabelecer o equilíbrio entre os Poderes.