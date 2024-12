Quaest simula cenários para 2026 com Lula, Bolsonaro, Haddad, Tarcísio, Caiado e Marçal; veja

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12, simulou diversos cenários eleitorais para a eleição de 2026. O levantamento indica que, se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seriam os nomes mais competitivos.

Nos quatro cenários em que aparece como candidato, Lula venceria no segundo turno com ampla vantagem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

O petista registra o maior percentual de intenções de votos contra Ronaldo Caiado, com 54% das intenções de voto contra 20%. Contra Bolsonaro, Lula venceria com 51% contra 35%, ampliando a diferença de 2,13 milhões de votos registrada no segundo turno de 2022. Nas disputas contra Tarcísio e Pablo Marçal, o presidente alcança 52%, enquanto os adversários somam 26% e 27%, respectivamente.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também venceria os mesmos adversários, embora com margens menores. Ele registra o melhor desempenho contra Ronaldo Caiado (45% a 19%) e enfrenta maior competitividade de Jair Bolsonaro (42% a 35%). Em outros cenários, Haddad venceria Tarcísio (44% a 25%) e Pablo Marçal (42% a 28%).

Se Lula não disputar a eleição em 2026, a pesquisa mostra que Haddad é apontado como o substituto favorito, com 27% da preferência. Outros nomes lembrados são do ex-ministro Ciro Gomes (17%) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (14%).

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 e não poderá disputar a próxima eleição. Por isso, Michelle Bolsonaro é apontada apontada como a figura mais forte para enfrentar Lula por 21% dos eleitores. Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas aparecem com 18% e 17%, respectivamente. Apesar disso, a pesquisa não testou o nome da primeira-dama em cenários de disputa para 2026.

Esta é a maior pesquisa já realizada pelo instituto. Foram feitas 8.598 entrevistas presenciais entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, e o índice de confiança é de 95%.

Cenários de disputa em 2026

Cenário 1:

• Lula: 51%

• Bolsonaro: 35%

• Indecisos: 3%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Cenário 2:

• Lula: 52%

• Tarcísio de Freitas: 26%

• Indecisos: 5%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 3:

• Lula: 52%

• Pablo Marçal: 27%

• Indecisos: 4%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 4:

• Lula: 54%

• Ronaldo Caiado: 20%

• Indecisos: 5%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 5:

• Bolsonaro: 35%

• Fernando Haddad: 42%

• Indecisos: 7%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 6:

• Tarcísio de Freitas: 25%

• Fernando Haddad: 44%

• Indecisos: 5%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário 7:

• Pablo Marçal: 28%

• Fernando Haddad: 42%

• Indecisos: 6%

• Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Cenário 8:

• Ronaldo Caiado: 19%

• Fernando Haddad: 45%

• Indecisos: 7%