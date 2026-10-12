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Quaest no DF: Celina Leão lidera disputa pelo governo com 53%; Leandro Grass tem 33%

Primeiro levantamento do instituto no segundo turno aponta que 88% dos eleitores já decidiram o voto; avaliação positiva da gestão da atual governadora subiu para 39%

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17h27.

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A primeira pesquisa do Instituto Quaest no Distrito Federal para o segundo turno da eleição para o governo do DF mostra a atual governadora Celina Leão (PP) na liderança das intenções de voto. O levantamento é o primeiro encomendado pela TV Globo no DF desde a definição do segundo turno entre Celina e Leandro Grass (PT).

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:

  • Celina Leão (PP): 53%
  • Leandro Grass (PT): 33%
  • Em branco/nulo/nenhum: 8%
  • Não sabe: 6%

Para 88% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 12% dizem que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (12) também mediu a avaliação e a aprovação da gestão de Celina Leão à frente do Governo do Distrito Federal. Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 29 de setembro, a avaliação positiva da gestão subiu de 31% para 39%.

Veja abaixo os números da avaliação da gestão Celina Leão:

  • Ótima ou boa: 39% (eram 31%)
  • Regular: 30% (eram 36%)
  • Ruim ou péssima: 25% (eram 26%)
  • Não sabe: 6% (eram 7%)

A Quaest entrevistou 1.104 pessoas de 16 anos ou mais no DF, entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa no TSE é DF-08737/2026.

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