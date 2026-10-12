Quaest no DF: Celina Leão lidera disputa pelo governo com 53%; Leandro Grass tem 33%

A primeira pesquisa do Instituto Quaest no Distrito Federal para o segundo turno da eleição para o governo do DF mostra a atual governadora Celina Leão (PP) na liderança das intenções de voto. O levantamento é o primeiro encomendado pela TV Globo no DF desde a definição do segundo turno entre Celina e Leandro Grass (PT).

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:

Celina Leão (PP): 53%

53% Leandro Grass (PT): 33%

33% Em branco/nulo/nenhum: 8%

8% Não sabe: 6%

Para 88% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 12% dizem que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (12) também mediu a avaliação e a aprovação da gestão de Celina Leão à frente do Governo do Distrito Federal. Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 29 de setembro, a avaliação positiva da gestão subiu de 31% para 39%.

Veja abaixo os números da avaliação da gestão Celina Leão:

Ótima ou boa: 39% (eram 31%)

39% (eram 31%) Regular: 30% (eram 36%)

30% (eram 36%) Ruim ou péssima: 25% (eram 26%)

25% (eram 26%) Não sabe: 6% (eram 7%)

A Quaest entrevistou 1.104 pessoas de 16 anos ou mais no DF, entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa no TSE é DF-08737/2026.