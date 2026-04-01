PT precisa evitar conflitos internos no Ceará e priorizar consensos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta-feira, 1º, que o partido evite conflitos internos no Ceará e priorize a construção de consensos nas disputas locais. Em entrevista ao canal cearense TV Cidade, ele também ressaltou a importância de ampliar alianças políticas no Estado.

Segundo Lula, o PT não deve buscar hegemonia nas eleições locais. O presidente afirmou que espera que a sigla "resolva problemas e não crie casos" na política cearense e destacou que alianças envolvem divisão de posições, e não apenas apoio formal de outros partidos.

Lula também comentou a possibilidade de saída da ex-prefeita Luizianne Lins do PT. Ele a classificou como uma "companheira de muito valor" e disse que lamentaria uma eventual desfiliação.

Apesar disso, ponderou que o momento político exige compreensão diante das disputas eleitorais, especialmente com duas vagas em jogo para o Senado no Estado.

"A gente precisa entender o momento político que a gente vive. São duas vagas a serem disputadas para o Senado este ano", afirmou. "O (deputado federal) José Guimarães tem uma delas (...) Repito o que digo da Luizianne: 'É uma aliança necessária para ganhar as eleições'."

Ao tratar do cenário eleitoral, o presidente destacou o peso institucional do Senado. Segundo ele, diferentemente dos governadores, que mantêm relação direta com o Executivo federal, senadores têm mandato longo e podem criar obstáculos caso não haja base de sustentação sólida.

Lula afirmou ainda que a prioridade é garantir a estabilidade democrática no país, com o funcionamento das instituições. Nesse contexto, disse trabalhar com a perspectiva de disputar e vencer novamente a eleição presidencial.