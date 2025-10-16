Protesto interdita parte de Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo

Um protesto de motoristas de ônibus interdita parte da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi, região nobre da zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 16.

De acordo com a Polícia Militar, a manifestação ocorre desde às 05h20 por parte de funcionários da EMTU que reivindicam salários atrasados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que duas das cinco faixas da avenida estão interditadas. Agentes de trânsito monitoram o local.

Em fevereiro deste ano, o Governo de São Paulo autorizou o processo de extinção da EMTU, que passaria para a administração da Artesp.

*Matéria em atualização