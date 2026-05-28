O que o Dia Livre de Impostos mostra sobre a carga tributária brasileira

O brasileiro trabalha, em média, cinco meses por ano apenas para pagar impostos, segundo estimativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

A percepção sobre o peso da tributação é justamente o que motivou a criação do Dia Livre de Impostos, mobilização nacional do varejo que chega à 20ª edição em 2026 e será realizada em 28 de maio, nesta quinta-feira.

Na ação, lojas de diferentes setores vendem produtos e serviços com descontos equivalentes aos tributos embutidos nos preços, em uma tentativa simbólica de mostrar ao consumidor quanto se paga em impostos no Brasil.

O debate ocorre em um momento em que a carga tributária brasileira alcançou o maior nível da série histórica. Dados divulgados pelo Tesouro Nacional em abril de 2026 apontam que os tributos arrecadados pela União, estados e municípios somaram 32,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

Na prática, isso significa que cerca de um terço de toda a riqueza produzida no país acaba recolhida em impostos, taxas e contribuições.

O que é carga tributária?

A carga tributária é um indicador usado para medir quanto o governo arrecada em impostos em comparação ao tamanho da economia. O cálculo considera tributos federais, estaduais e municipais, como Imposto de Renda, ICMS, ISS, IOF, contribuições previdenciárias e outros.

Segundo o Tesouro Nacional, a alta de 2025 foi puxada principalmente pelo aumento da arrecadação federal, especialmente do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), do IOF e das contribuições previdenciárias.

Os impostos sobre bens e serviços continuam sendo a principal fonte de arrecadação do país. Eles responderam por 13,78% do PIB em 2025.

Por que os brasileiros sentem tanto os impostos?

Uma das principais críticas ao sistema tributário brasileiro é que grande parte da arrecadação vem do consumo. Ou seja: os impostos estão embutidos no preço dos produtos e serviços do dia a dia.

Isso faz com que a tributação seja percebida diretamente em itens populares, como combustíveis, alimentos, eletrônicos e roupas compradas online.

No caso da gasolina, por exemplo, o preço final inclui tributos federais e estaduais, como ICMS, PIS/Cofins e Cide. Já a chamada “taxa das blusinhas” ganhou repercussão popular e política ao elevar o custo de produtos importados em plataformas estrangeiras.

A reforma tributária vai diminuir os impostos?

A reforma tributária promulgada pelo Congresso não tem como objetivo principal reduzir a carga tributária total do país, mas simplificar o sistema.

A proposta prevê a substituição de diversos tributos sobre consumo por dois modelos de Imposto sobre Valor Agregado (IVA): a CBS, de âmbito federal, e o IBS, administrado por estados e municípios.

A ideia é reduzir a complexidade do sistema atual, considerado um dos mais difíceis do mundo, diminuindo a cumulatividade de impostos e facilitando o recolhimento para empresas.

Na prática, porém, a reforma tende a reorganizar a forma de cobrança sem necessariamente reduzir o peso total dos tributos pagos pela população.

O Brasil cobra muitos impostos?

Em relação ao PIB, a carga tributária brasileira é elevada para um país emergente e se aproxima de nações consideradas desenvolvidas. Por outro lado, o retorno em serviços públicos costuma ser alvo de críticas por diferentes setores da sociedade.

O debate ganhou força novamente após a divulgação do recorde de arrecadação de 2025, a semana de entrega do Imposto de Renda e a proximidade do Dia Livre de Impostos, evento que transforma uma discussão técnica em algo mais palpável para o consumidor comum: o preço final pago em cada compra.