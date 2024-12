Prisão de Braga Netto é mantida em audiência de custódia

Preso na manhã deste sábado, o general Braga Netto participou durante a tarde de uma audiência de custódia, por videoconferência, com um juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal (STF), onde corre a investigação por golpe de Estado. A prisão foi mantida.

O procedimento de rotina, que serve para observar a legalidade da prisão, ocorreu antes de o militar se dirigir ao espaço onde ficará detido. Braga Netto cumpre a prisão preventiva no Rio de Janeiro, na Vila Militar da Zona Oeste, 1ª Divisão do Exército, unidade subordinada ao Comando Militar do Leste.

Ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, Braga Netto foi detido em sua residência de Copacabana, no Rio de Janeiro, após investigadores indicarem que ele atuou para "embaraçar as investigações".

Em decisão cumprida pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que Braga Netto tentou controlar as informações prestadas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada.

O magistrado também mencionou provas colhidas pela Polícia Federal (PF) de que o oficial de alta patente teria ajudado a financiar um plano de assassinato de autoridades. Os alvos eram o próprio Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin.

A prisão de Braga Netto ocorreu em um sábado porque a Polícia Federal aguardava o seu retorno de uma viagem. O militar estava na região Nordeste do país quando saiu a determinação da prisão, na última quinta-feira, dia 12.

Fontes da PF informaram que, para evitar uma exposição desnecessária, a polícia preferiu aguardar o retorno de viagem. O militar voltou ao Rio de Janeiro na sexta-feira à noite e, na manhã deste sábado, a PF cumpriu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.