Primeiro debate após ‘cadeirada’ e pacote contra incêndios: o que você precisa saber hoje

Nesta terça-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para falar de medidas de combate aos incêndios. No mesmo dia acontece o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo após José Luiz Datena (PSDB) ter agredido o influenciador Pablo Marçal (PRTB).

O debate após 'cadeirada'

A organização do próximo debate de candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo agiu rápido para evitar um novo episódio como o da agressão do apresentador José Luiz Datena ao influenciador Pablo Marçal. A RedeTV decidiu fixar as cadeiras dos candidatos ao chão com parafusos, confirmou a assessoria da emissora à EXAME. A ideia é que o móvel não seja utilizado novamente como instrumento de ataque entre os adversários.

O evento será realizado pela RedeTV! e o UOL com transmissão vivo nos canais dos veículos a partir das 10h20. Foram convidados os seis candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de voto para prefeito da capital.

No domingo, 15, durante o debate da TV Cultura, Datena agrediu Marçal com uma cadeira após provocações e xingamentos. O debate foi interrompido, e o candidato do PSDB foi expulso do evento. Marçal preferiu não seguir no programa e foi ao hospital.

Pacote de medidas de combate aos incêndios

O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniram no Palácio do Planalto na noite de segunda-feira, 16, para alinhar os detalhes de um pacote de medidas contra as queimadas que será anunciado pelo governo nesta terça.

Segundo o ministro Paulo Pimenta, o presidente se debruçará sobre o tema nos próximos dias, e já agendou um encontro às 16h desta terça-feira, 17, com Barroso, Pacheco, Lira, Paulo Gonet e Bruno Dantas para buscar pactuações contra o aumento de incêndios no país.

Lula ainda deverá se reunir com os governadores dos estados nesta semana, disse Pimenta.

Melhores e Maiores 2024

As melhores e maiores empresas do país receberão hoje o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2023. Em sua 51ª edição, o prêmio Melhores e Maiores será realizado no hotel Unique, em São Paulo, a partir das 19 horas.

Foram premiadas 1.000 empresas brasileiras, em 15 categorias principais, além de empreendedorismo social. O evento será fechado para convidados, mas terá transmissão ao vivo por este link.

A premiação Melhores e Maiores avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.