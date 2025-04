Previsão do tempo para São Paulo: chuva e temperaturas amenas no início da semana

A previsão do tempo para a semana em São Paulo indica um início com chuva e temperaturas amenas, devido à passagem de uma frente fria que atua sobre a região.

Nesta segunda-feira, 28, a capital paulista amanheceu com céu encoberto e névoa, e há expectativa de chuva fraca a moderada ao longo do dia, especialmente na Grande São Paulo.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira, 29, o sistema frontal se afasta, mas os ventos marítimos trazem ar frio e úmido, com possibilidade de garoa pela manhã e à noite, além de queda na temperatura, que deve variar entre 16°C e 20°C. A tendência é de temperaturas amenas durante toda a semana, com mínimas entre 13°C e 16°C e máximas que variam de 21°C a 25°C, com tempo menos nublado nas tardes e pouca chance de chuva até sexta-feira.

A partir de quarta-feira, as temperaturas mínimas podem chegar a 13°C, com máximas em torno de 21°C a 23°C, mantendo o clima ameno e agradável para a estação. A previsão indica ainda que o volume de chuva deve diminuir após o início da semana, mas podem ocorrer temporais isolados na passagem de frentes frias ao longo do mês.

Resumo da previsão para São Paulo

Segunda-feira : 18°C a 23°C, com chuva ao longo do dia.

: com chuva ao longo do dia. Terça-feira : 16°C a 20°C, possibilidade de garoa e queda de temperatura.

: possibilidade de garoa e queda de temperatura. Quarta-feira : 13°C a 21°C, tempo mais seco e ameno.

: tempo mais seco e ameno. Quinta-feira : 14°C a 23°C, céu parcialmente nublado.

: céu parcialmente nublado. Sexta-feira : 15°C a 24°C , temperaturas agradáveis e pouca chuva.

: , temperaturas agradáveis e pouca chuva. Sábado e domingo: temperaturas entre 14°C e 25°C, com predomínio de sol e clima agradável.

Previsões para a semana

É recomendável acompanhar as atualizações diárias para se preparar para eventuais mudanças, especialmente no início da semana, quando a chuva pode causar transtornos.