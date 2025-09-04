Previsão do tempo em São Paulo: sol e calor marcam a quinta-feira, 4

Nesta quinta-feira, 4, a cidade de São Paulo será dominada por um céu limpo e tempo seco, com poucas nuvens e a ausência de chuva.

A temperatura máxima prevista pode chegar até 29°C, caracterizando um dia quente para o início da primavera meteorológica, que marca a transição do inverno para a estação mais quente do ano.

A mínima deve ficar em torno de 15°C, com temperaturas amenas nas primeiras horas do dia, mas um aquecimento progressivo durante a tarde.

Temperatura e umidade: atenção à baixa umidade do ar

A umidade relativa do ar estará baixa, com índices próximos a 30%, o que exige cuidados especiais, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. É recomendado manter a hidratação constante e usar proteção solar durante a exposição ao calor.

Este cenário climático se alinha com a tendência para o mês de setembro em São Paulo. Normalmente, a primeira quinzena do mês é marcada por tempo seco e temperaturas elevadas, com baixos índices de umidade.

Isso ocorre devido à circulação de massas de ar que dificultam a formação de nuvens e precipitações. Nos últimos dias, a estabilidade climática tem favorecido o aumento das temperaturas, com máximas próximas a 30°C em diversas regiões da cidade.

Previsão para os Próximos Dias: Estabilidade Climática com Possível Frente Fria

Esse padrão de tempo deve se manter até o final da semana. Uma frente fria fraca, no litoral, pode aumentar a nebulosidade e provocar chuviscos isolados, mas sem alterar de forma significativa o calor predominante, que seguirá até sexta-feira.

Transição de estações: o início da primavera em São Paulo

O predomínio de sol e a combinação de céu claro com baixa umidade favorecem o aquecimento rápido durante o dia, mas a baixa umidade do ar também aumenta os riscos para a saúde, especialmente problemas respiratórios. Por isso, é fundamental manter os cuidados necessários durante a exposição ao calor intenso e ambiente seco.

Essa condição climática é característica da transição entre o inverno e a primavera em São Paulo, quando o ar mais frio e úmido do inverno cede lugar ao aumento das temperaturas e à redução da umidade relativa do ar. Essa fase seca antecede a chegada das chuvas na primavera avançada.