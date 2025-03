Previsão do tempo em São Paulo: segunda-feira começa quente e com pancadas de chuva

A cidade de São Paulo inicia a semana com tempo quente e possibilidade de chuva forte. Nesta segunda-feira, 17 de março de 2025, a previsão indica temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C , além de nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia. Segundo dados do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o volume estimado de chuva é de 10,2 mm, com 92% de probabilidade de precipitação .

A umidade relativa do ar varia entre 62% e 97%, enquanto os ventos sopram na direção sudeste com velocidade média de 8 km/h. O sol nasceu às 6h08 e se põe às 18h21.

Chuva de verão e transição para o outono

O mês de março marca a transição entre o verão e o outono, com temperaturas ainda elevadas, mas um aumento na frequência de frentes frias e instabilidades atmosféricas. Este padrão explica a combinação de calor e pancadas de chuva intensas , especialmente no período da tarde e da noite.

Segundo os meteorologistas, o equinócio de outono ocorrerá no dia 20 de março de 2025, às 6h02 , o que indica que os próximos dias podem ter temperaturas mais amenas e chuvas mais regulares.

Até o momento, São Paulo acumulou 35 mm de chuva em março, representando 22% da média histórica do mês, que é de 160 mm. A previsão indica que a segunda quinzena do mês pode ter um aumento no volume de precipitação, equilibrando os níveis esperados para esta época do ano.

Alerta para alagamentos e trânsito

Com a previsão de chuva intensa à tarde e à noite, há risco de pontos de alagamento em algumas regiões da cidade. Motoristas devem ficar atentos a vias como a Marginal Tietê, a Avenida 23 de Maio e a Avenida Paulista, que costumam registrar trânsito mais lento em dias chuvosos.

A recomendação para a população é sair de casa com guarda-chuva e evitar áreas com histórico de enchentes. Em caso de temporais, a Defesa Civil orienta que se busque abrigo e se evite locais abertos ou próximos a árvores.

A previsão do tempo pode sofrer alterações ao longo do dia. Para mais detalhes e atualizações, acompanhe os sites do Climatempo e do INMET.