Rio de Janeiro registra 9 das 10 maiores temperaturas do país

Cidade foi a capital mais quente pelo segundo dia consecutivo na segunda-feira, 12
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15h29.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nove das 10 maiores temperaturas registradas no país são de cidades do Rio de Janeiro. O levantamento considera as máximas desta segunda-feira, 12.
Em Seropédica, na Baixada Fluminense, a temperatura chegou aos 41°C.
Nesta terça-feira, 13, o clima no estado deve continuar quente com chance de pancadas de chuva.
O ranking das cidades mais quentes desta semana foi composto quase integralmente por municípios fluminenses.
O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição e, pelo segundo dia consecutivo, foi a capital mais quente do país.
Além da Vila Militar, outros três bairros da capital — Galeão, Santa Cruz e Jacarepaguá — também constam na lista.
A única cidade que não pertence ao estado é Picos, no Piauí., que ocupa a nona posição.
Na capital, a máxima deve chegar a 38°C.
As temperaturas continuam elevadas, mas com chances de pancadas de chuva isoladas.
Ainda assim, na maior parte do dia o clima permanece ensolarado e a umidade relativa do ar pode cair para em torno de 30%.
De acordo com a meteorologista da Climatempo, Hana Silveira, a previsão de sol é justificada pela presença de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens.
A circulação desse sistema favorece ventos predominantemente de quadrante norte, vento que traz para o Rio de Janeiro um ar mais quente do interior do país. Esses dois fatores contribuíram para a elevação das temperaturas de forma significativa.
Devido às altas temperaturas, a cidade do Rio de Janeiro entrou no terceiro nível do Protocolo de Calor. O novo estágio começa quando a temperatura ultrapassa os 36°C.
O índice possui cinco graus e é utilizado como alerta para moradores e turistas.
Durante o período de calor intenso, a recomendação é que os cidadãos reforcem as práticas de hidratação e evitem exposição prolongada ao sol.
O cuidado deve ser redobrado com crianças e idosos, que devem ingerir água mesmo sem sede.Confira as indicações das autoridades.
Para os tutores de pets, a recomendação é evitar passeios entre 10h e 16h e verificar a temperatura do solo antes de sair de casa. Também é importante garantir a hidratação dos animais durante as saídas.
As equipes da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) realizam ações para promover a hidratação em 13 pontos nesta terça-feira.
O objetivo é distribuir mais de 10 mil litros para a população.
Em Duque de Caxias, a distribuição é no Mergulhão, e em São Gonçalo, ao lado do Terminal Rodoviário de Alcântara.