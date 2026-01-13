Rio de Janeiro registra 9 das 10 maiores temperaturas do país

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nove das 10 maiores temperaturas registradas no país são de cidades do Rio de Janeiro. O levantamento considera as máximas desta segunda-feira, 12.

Em Seropédica, na Baixada Fluminense, a temperatura chegou aos 41°C.

Nesta terça-feira, 13, o clima no estado deve continuar quente com chance de pancadas de chuva.

Cidades mais quentes

O ranking das cidades mais quentes desta semana foi composto quase integralmente por municípios fluminenses.

O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição e, pelo segundo dia consecutivo, foi a capital mais quente do país.

Além da Vila Militar, outros três bairros da capital — Galeão, Santa Cruz e Jacarepaguá — também constam na lista.

A única cidade que não pertence ao estado é Picos, no Piauí., que ocupa a nona posição.

Seropédica (RJ) - 41,0°C Rio de Janeiro (Vila Militar / RJ) - 40,8°C Niterói (RJ) - 40,5°C Ilha de Marambaia (RJ) - 40,0°C Duque de Caxias (RJ) - 38,8°C Rio de Janeiro (Galeão / RJ) - 38,6°C Rio de Janeiro (Santa Cruz / RJ) - 38,6°C Rio de Janeiro (Jacarepaguá / RJ) - 38,4°C Picos (PI) - 38,1°C Silva Jardim (RJ) - 37,1°C

Previsão para o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 13

Na capital, a máxima deve chegar a 38°C.

As temperaturas continuam elevadas, mas com chances de pancadas de chuva isoladas.

Ainda assim, na maior parte do dia o clima permanece ensolarado e a umidade relativa do ar pode cair para em torno de 30%.

De acordo com a meteorologista da Climatempo, Hana Silveira, a previsão de sol é justificada pela presença de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens.

A circulação desse sistema favorece ventos predominantemente de quadrante norte, vento que traz para o Rio de Janeiro um ar mais quente do interior do país. Esses dois fatores contribuíram para a elevação das temperaturas de forma significativa.

Protocolo de Calor

Devido às altas temperaturas, a cidade do Rio de Janeiro entrou no terceiro nível do Protocolo de Calor. O novo estágio começa quando a temperatura ultrapassa os 36°C.

O índice possui cinco graus e é utilizado como alerta para moradores e turistas.

Durante o período de calor intenso, a recomendação é que os cidadãos reforcem as práticas de hidratação e evitem exposição prolongada ao sol.

O cuidado deve ser redobrado com crianças e idosos, que devem ingerir água mesmo sem sede.

Confira as indicações das autoridades.

Aumentar a ingestão de água e buscar outras formas de hidratação, como sucos de frutas naturais sem adição de açúcar;

Consumir alimentos leves, como frutas e saladas;

Utilizar roupas frescas;

Evitar bebidas alcoólicas, principalmente com elevado teor de açúcar;

Evitar a exposição direta ao sol, em especial das 10h às 16h;

Monitorar os níveis de calor na cidade através das redes sociais e site do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

Ficar atento aos medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar hipertensos, diabéticos e cardíacos.

Para os tutores de pets, a recomendação é evitar passeios entre 10h e 16h e verificar a temperatura do solo antes de sair de casa. Também é importante garantir a hidratação dos animais durante as saídas.

Distribuição de água

As equipes da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) realizam ações para promover a hidratação em 13 pontos nesta terça-feira.

O objetivo é distribuir mais de 10 mil litros para a população.

Distribuição em estações de trem

Central do Brasil;

Bangu;

Campo Grande;

Madureira;

Nova Iguaçu.

Distribuição em parques públicos

Parque Madureira - área molhada;

Parque Oeste - pergolados;

Parque Pavuna - área molhada;

Parque Piedade Arlindo Cruz - próximo à entrada pela Rua Manoel Vitorino;

Parque Realengo Susana Naspolini - ao lado da praça de alimentação;

Parque Rita Lee - próximo ao túnel.

Em Duque de Caxias, a distribuição é no Mergulhão, e em São Gonçalo, ao lado do Terminal Rodoviário de Alcântara.