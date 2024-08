Lula participa de segunda reunião ministerial de seu mandato nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará ao longo desta quinta-feira, 8, a segunda reunião ministerial do ano. O encontro, marcado para começar às 9h no Palácio do Planalto, terá a presença dos 39 titulares das pastas.

A previsão é que todos os ministros falem, o que deve prorrogar a reunião até tarde. A expectativa de auxiliares do presidente é que seja feita uma análise da situação econômica e social do país. Com a aproximação da metade do mandato, o presidente quer ouvir quais os planos de cada pasta para o restante do governo.

De acordo com integrantes do governo, a reunião deve discutir mais o futuro do que o passado. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi finalizado no mês passado, também deve ser abordado.

Lula já avisou que pretende cobrar dos ministros para que dados de diferentes órgãos do governo sejam padronizados para poderem ser compartilhados entre as diferentes pastas. O plano recém lançado prevê a criação de um núcleo de IA do governo.

As eleições municipais também devem ser tema do encontro. Na primeira reunião ministerial do ano, em março, Lula havia orientado os seus ministros a viajarem mais para divulgarem as realizações do governo e a deixarem a disputa eleitoral em segundo plano.