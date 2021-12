Prefeitura de SP vai cancelar festa de Réveillon e manter uso de máscara

A Prefeitura de São Paulo decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscara em lugares públicos, em meio ao surgimento de casos de infectados pela variante Ômicron na cidade. A informação é do G1.

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, à GloboNews. A Prefeitura deve cancelar também a festa de réveillon, tradicionalmente realizado na Avenida Paulista, principal cartão-postal da cidade.

O anúncio deve ser feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta quinta-feira, segundo a emissora.

Na quarta-feira, a Secretaria de Estado de São Paulo confirmou o terceiro caso da nova cepa do coronavírus em um paciente no Brasil. Trata-se de um jovem de 29 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado. Ele veio da Etiópia.

Em 24 de novembro, o governo do estado havia anunciado que o uso do acessório ao ar livre seria liberado a partir de 11 de dezembro. O anúncio foi feito mesmo sem o estado atingir todos os indicadores de redução de casos, internações e mortes por Covid que tinham sido estipulados pelo próprio governo para a flexibilização.

Ômicron

A nova variante foi descoberta na semana passada na África do Sul e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação (VOC). Até esta quarta-feira, havia sido identificada no Brasil e em outros 28 países.

Ainda faltam pesquisas para determinar sua transmissibilidade, letalidade e resistência às vacinas. Mas o que se sabe até agora é que os sintomas da Ômicron são diferentes dos da Delta, a responsável pela maioria dos casos recentes de Covid-19 no mundo.

Até agora, os pacientes infectados pela Ômicron apresentaram apenas sintomas leves. No entanto, a nova variante preocupa a OMS e os países por causa das 50 mutações que a nova cepa apresenta, sendo 32 apenas na proteína S, principal alvo das vacinas desenvolvidas até o momento. Acredita-se também que ela pode ser mais transmissível que a Delta, já que aumentou o número de casos de Covid-19 da África do Sul.