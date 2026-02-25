Agro paulista tem superávit de US$ 1,3 bilhão em janeiro, diz Agricultura

O agronegócio de São Paulo registrou superávit de US$ 1,31 bilhão em janeiro de 2026, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento divulgados nesta quarta-feira, 25. No período, as exportações somaram US$ 1,84 bilhão e as importações, US$ 530 milhões.

Na comparação com janeiro de 2025, as exportações do setor recuaram 16,7%, enquanto as importações avançaram 1,9%. Com isso, o superávit da balança comercial do agro paulista ficou 22,5% menor do que no mesmo mês do ano passado.

Apesar da retração anual, São Paulo manteve a liderança nacional nas exportações do agronegócio, respondendo por 17,1% dos embarques do setor no país, à frente de Mato Grosso (16,7%) e Minas Gerais (11,5%).

Em janeiro, o agro representou 40,9% dos embarques totais do estado. Já as importações do setor corresponderam a 8% do total estadual.

A China foi o principal destino das vendas externas do agro paulista, com 21,9% de participação, seguida pela União Europeia (18,1%) e pelos Estados Unidos (8,1%).

Principais produtos

O complexo sucroalcooleiro liderou a pauta, com 25,3% das exportações do agro paulista, somando US$ 465,32 milhões. Desse total, o açúcar respondeu por 96,9%, e o etanol, por 3,1%.

Em seguida aparecem os produtos florestais, com 18,8% (US$ 346,90 milhões), compostos principalmente por celulose (75,3%) e papel (21,1%).

O setor de carnes representou 16,6% das vendas externas (US$ 305,81 milhões), com destaque para a carne bovina, responsável por 82,8% do total.

Sucos responderam por 8,9% das exportações (US$ 163,86 milhões), sendo 96,1% de suco de laranja.

O café teve participação de 7,2% (US$ 132,50 milhões), com predominância do café verde (76,7%) e do café solúvel (19,5%).

Esses cinco grupos concentraram 76,8% das exportações do agronegócio paulista em janeiro.

O complexo soja apareceu na décima posição, com 2,7% do total (US$ 49,96 milhões), sendo 29,8% em grão e 48,1% em farelo.

Na comparação com janeiro do ano anterior, houve aumento nas vendas de produtos florestais (+22,8%), carnes (+11,6%) e complexo soja (+7,2%).

Por outro lado, recuaram as exportações do complexo sucroalcooleiro (-25%), café (-20,4%) e sucos (-53,1%). As variações refletem oscilações tanto de preços quanto de volumes embarcados.