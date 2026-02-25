EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Agro paulista tem superávit de US$ 1,3 bilhão em janeiro, diz Agricultura

Contudo, na comparação com janeiro de 2025, as exportações do setor recuaram 16,7%

Embarcação de contêineres no Porto de Santos: em janeiro, o agro representou 40,9% das exportações totais do estado. (Germano Lüders/Exame)

Embarcação de contêineres no Porto de Santos: em janeiro, o agro representou 40,9% das exportações totais do estado. (Germano Lüders/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O agronegócio de São Paulo registrou superávit de US$ 1,31 bilhão em janeiro de 2026, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento divulgados nesta quarta-feira, 25. No período, as exportações somaram US$ 1,84 bilhão e as importações, US$ 530 milhões.

Na comparação com janeiro de 2025, as exportações do setor recuaram 16,7%, enquanto as importações avançaram 1,9%. Com isso, o superávit da balança comercial do agro paulista ficou 22,5% menor do que no mesmo mês do ano passado.

Apesar da retração anual, São Paulo manteve a liderança nacional nas exportações do agronegócio, respondendo por 17,1% dos embarques do setor no país, à frente de Mato Grosso (16,7%) e Minas Gerais (11,5%).

Em janeiro, o agro representou 40,9% dos embarques totais do estado. Já as importações do setor corresponderam a 8% do total estadual.

A China foi o principal destino das vendas externas do agro paulista, com 21,9% de participação, seguida pela União Europeia (18,1%) e pelos Estados Unidos (8,1%).

Principais produtos

O complexo sucroalcooleiro liderou a pauta, com 25,3% das exportações do agro paulista, somando US$ 465,32 milhões. Desse total, o açúcar respondeu por 96,9%, e o etanol, por 3,1%.

Em seguida aparecem os produtos florestais, com 18,8% (US$ 346,90 milhões), compostos principalmente por celulose (75,3%) e papel (21,1%).

O setor de carnes representou 16,6% das vendas externas (US$ 305,81 milhões), com destaque para a carne bovina, responsável por 82,8% do total.

Sucos responderam por 8,9% das exportações (US$ 163,86 milhões), sendo 96,1% de suco de laranja.

O café teve participação de 7,2% (US$ 132,50 milhões), com predominância do café verde (76,7%) e do café solúvel (19,5%).

Esses cinco grupos concentraram 76,8% das exportações do agronegócio paulista em janeiro.

O complexo soja apareceu na décima posição, com 2,7% do total (US$ 49,96 milhões), sendo 29,8% em grão e 48,1% em farelo.

Na comparação com janeiro do ano anterior, houve aumento nas vendas de produtos florestais (+22,8%), carnes (+11,6%) e complexo soja (+7,2%).

Por outro lado, recuaram as exportações do complexo sucroalcooleiro (-25%), café (-20,4%) e sucos (-53,1%). As variações refletem oscilações tanto de preços quanto de volumes embarcados.

Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloAgronegócioSuperávitExportaçõesCana de açúcar

Mais de EXAME Agro

Argentina detecta surto de gripe aviária e suspende suas exportações de carnes de aves

Por que o fim das tarifas de Trump deve favorecer a soja do Brasil na China

Por que cocô e xixi de porcos podem virar água potável, segundo a Embrapa

Protestos contra hidrovias travam operações em terminal da Cargill no Pará

Mais na Exame

Mundo

Prisioneiros da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia temem retorno ao país

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa do Líder'

Mercados

Brasileiros que investiram na SpaceX, de Elon Musk, tiveram lucro de quase 300%

Economia

Brasil pode elevar produtividade em até 1,4% ao ano com IA, diz Moody’s